28.19 / 28.37 32.65 / 33.06
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Мэром Киева захотели стать еще четыре человека: кто эти люди

17:19 28 сентября 2020
Мэром Киева захотели стать еще четыре человека: кто эти люди

Киевская городская территориальная избирательная комиссия 28 сентября зарегистрировала еще четырех кандидатов на должность мэра столицы. В соответствии с информацией, обнародованной на веб-портале Киевсовета, статус кандидата получили выдвиженцы от партий:

  • «Гражданское движение «Волна» — Виктор Петрук;
  • «Сила и Честь» — Игорь Смешко;
  • «Наш край» — Сергей Шахов.

Также кандидатом в мэра стал самовыдвиженец Максим Гольдарб.

Т.о. по состоянию на 28 сентября Киевская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 17 кандидатов на должность мэра столицы.

Выборы мэра Киева и депутатов Киевсовета назначены на 25 октября. Они пройдут в условиях пандемии, поэтому избирателям придется придерживаться жестких правил.

Напомним,

25

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
алина гросу александр комков

У экс-мужа Алины Гросу Комкова рассказали свою правду о разводе

Танці з зірками

Скандал с Ольгой Фреймут и признание Олега Винника: самые яркие моменты пятого эфира «Танців з зірками»

Наташа и Тарзан

Наташа Королева знала об изменах Тарзана: друг семьи открыл правду об особенностях отношений супругов

Джонатан

Американец заставил жену принять участие в убийстве ее любовника (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер