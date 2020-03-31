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Освободил помещение: заболевший коронавирусом нардеп Шахов заявил о своей выписке из больницы
Народный депутат от группы «Доверие» Сергей Шахов, которого госпитализировали с пневмонией, сообщил, что его выписали из больницы.
Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.
«Есть…хорошие новости — меня сегодня выписали. Хотя теста еще нет, но рентген показал чистые легкие, поэтому я попросился домой, чтобы освободить палату для тяжелых больных, поступающих в больницу», — заявил народный избранник.
Шахов отметил, что в течение некоторого времени будет находиться на самоизоляции и под наблюдением врачей.
Депутат пообещал в дальнейшем сообщить о результатах теста.
Напомним, что у Шахова, который проживает в Обуховском районе Киевской области, после возвращения из-за границы обнаружили коронавирус. 19 марта Шахов заявил, что его родственники, узнав о его диагнозе, сделали тесты, и у его жены подтверждено заболевание. Она, по словам Шахова, чувствует себя нормально и находится в изоляции. 20 марта он сообщил, что тест на коронавирус его сестры отрицательный, а результатов теста детей еще нет. 21 марта Шахов рассказал, что находится в инфекционном отделении Александровской больницы, ему сделали рентген, который показал незначительную пневмонию.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на десять часов вечера 30 марта, в Украине подтверждены 548 случаев COVID-19. Зафиксированы 13 случаев с летальным исходом и восемь случаев выздоровления пациентов.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.