Чертова дюжина: за кресло мэра Киева поборятся 13 кандидатов

В выборах городского головы Киева примут участие 13 кандидатов. При этом двум кандидатам отказали в регистрации. Ранее один из претендентов на пост градоначальника завершил карьеру в шоу-бизнесе.

Как сообщает LIGA.net, на должность мэра столицы Украины баллотируются:

1. Ирина Верещук, народный депутат из фракции «Слуга народа»;

2. Диана Гранцева (самовыдвижение);

3. Сергей Гусовский, лидер депутатской группы Киевская команда в Киевсовете, бизнесмен (За будущее);

4. Виталий Кличко, действующий городской голова Киева (УДАР);

5. Алексей Кучеренко, народный депутат из фракции Батькивщина;

6. Юрий Левченко, лидер партии Народовластье, бывший депутат Киевсовета;

7. Александр Омельченко, бывший нардеп, экс-глава КГГА, экс-мэр Киева (Единство);

8. Андрей Пальчевский, бизнесмен (Победа Пальчевского);

9. Михаил Поживанов, бывший нардеп, экс-замминистра экономики (Радикальная партия Олега Ляшко);

10. Александр Попов, бывший глава КГГА (ОПЗЖ);

11. Сергей Притула, телеведущий и актер (Голос);

12. Николай Томенко, бывший нардеп от Батькивщины и БПП (Родная страна);

13. Егор Фирсов, бывший нардеп от БПП, бывший глава Госэкоинспекции (Экологическая альтернатива).

Из-за отсутствия документа о внесении залога в регистрации отказали Борису Сахно и Игорю Писарцу.

Ранее сообщалось, почему «ЕС» не стала выдвигать своего кандидата в мэры Киева.

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