28.17 / 28.35 32.65 / 33.02
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Чертова дюжина: за кресло мэра Киева поборятся 13 кандидатов

22:15 26 сентября 2020
КГГА

В выборах городского головы Киева примут участие 13 кандидатов. При этом двум кандидатам отказали в регистрации. Ранее один из претендентов на пост градоначальника завершил карьеру в шоу-бизнесе.

Как сообщает LIGA.net, на должность мэра столицы Украины баллотируются:

1. Ирина Верещук, народный депутат из фракции «Слуга народа»;
2. Диана Гранцева (самовыдвижение);
3. Сергей Гусовский, лидер депутатской группы Киевская команда в Киевсовете, бизнесмен (За будущее);
4. Виталий Кличко, действующий городской голова Киева (УДАР);
5. Алексей Кучеренко, народный депутат из фракции Батькивщина;
6. Юрий Левченко, лидер партии Народовластье, бывший депутат Киевсовета;
7. Александр Омельченко, бывший нардеп, экс-глава КГГА, экс-мэр Киева (Единство);
8. Андрей Пальчевский, бизнесмен (Победа Пальчевского);
9. Михаил Поживанов, бывший нардеп, экс-замминистра экономики (Радикальная партия Олега Ляшко);
10. Александр Попов, бывший глава КГГА (ОПЗЖ);
11. Сергей Притула, телеведущий и актер (Голос);
12. Николай Томенко, бывший нардеп от Батькивщины и БПП (Родная страна);
13. Егор Фирсов, бывший нардеп от БПП, бывший глава Госэкоинспекции (Экологическая альтернатива).

Из-за отсутствия документа о внесении залога в регистрации отказали Борису Сахно и Игорю Писарцу.

Ранее сообщалось, почему «ЕС» не стала выдвигать своего кандидата в мэры Киева.

33

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Воздвижение

Крестовоздвижение: что это за праздник и что запрещено делать в этот день

Тарзан и Настя

Любовница Тарзана жестко высмеяла его в Instagram под песню Наташи Королевой (видео)

На месте катастрофы

Спасатели наконец добрались до «черных ящиков» разбившегося Ан-26

Сафинар Джемилева

В Турции экстренно госпитализирована жена Мустафы Джемилева

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер