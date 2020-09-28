Гривня установила новый антирекорд

Национальный банк Украины установил официальный курс на 29 сентября на уровне 28,3062 гривен за доллар, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем и является абсолютным двухлетним максимумом.

Выше курс в последний раз был 30 ноября 2018 года, когда военные Путина захватили украинские корабли в Керченском проливе — 28,39093 гривен за доллар.

Официальный курс евро на 29 сентября установлен на уровне 33,0376 гривен за 1 евро (на 28 сентября составляет 32,8763 гривен за 1 евро).

Скрин с сайта НБУ

О текущих тенденциях на валютном рынке Украины читайте в статье «ФАКТОВ» «Стремительный рост курса доллара приостановился: надолго ли».



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