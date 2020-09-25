Курс доллара растет, а евро — стремительно падает: чего ждать на следующей неделе

На валютном рынке сложилась неоднозначная ситуация, когда курс доллара продолжает медленно расти, а курс евро стремительно падает. Со среды, 23 сентября, американская валюта подорожала на 4 копейки, а европейская подешевела на 23 копейки. Так, 25 сентября НБУ установил официальные курсы на уровне 28,25 грн за доллар и 32,89 грн за евро. На наличном рынке также продолжается укрепление доллара и ослабление евро. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,16 грн, купить — по 28,35 грн; евро — сдать по 32,64 грн, купить — по 33,07 грн. В НБУ девальвацию гривни объясняют увеличением спроса на иностранную валюту.

«На минувшей неделе курс доллара к гривне незначительно вырос во всех сегментах валютного рынка, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 28,12 грн до 28,25 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 28,13−28,15 грн до 28,25−28,27 грн. Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках увеличились с 28,00−28,20 грн до 28,14−28,35 грн. При этом разница между средними курсами покупки и продажи сократилась с 0,7% до 0,6% за счет более быстрого роста курса покупки.

По информации пресс-службы НБУ, девальвация гривни в сентябре была вызвана тем, что увеличился спрос на валюту со стороны импортеров. Для сглаживания колебаний Нацбанк возобновил интервенции по продаже валюты. Валютная политика регулятора не меняется. Курс формируется рынком, а НБУ только сглаживает чрезмерные колебания как в одну, так и в другую сторону. В августе предложение валюты было больше спроса. Поэтому курс гривни укреплялся, а НБУ пополнял резервы. Сейчас фундаментального давления на гривню нет. Есть значительное предложение валюты со стороны экспортеров. В октябре-ноябре предложение валюты, по мнению Нацбанка, возрастет благодаря продажам аграриев. При этом, в случае разворота рынка НБУ не намерен искусственно сдерживать укрепление гривни.

На ближайшую неделю мы ожидаем незначительного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,4 грн, а наличный доллар в банках — около 28,3- 28,4 грн", — прогнозирует Иосуб.

Эксперты также отмечают позитивные сигналы для валютного рынка в связи с договоренностями правительства Украины и Всемирного банка.

«Спрос на валюту остается повышенным как со стороны нерезидентов, так и со стороны импортеров, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Главным маркетмейкером остается Нацбанк, который пытается удержать курс от падения выше 28,25−28,27 грн за доллар. В противном случае торговый диапазон может спуститься в ближнюю зону 28,5 грн за доллар.

Если экспортеры в ближайшее время получат возмещение НДС, курс может перейти к уровню 28,5 грн за доллар, так как предложение валюты резко снизится.

Поддержку гривне должно оказать то, что приближается конец квартала, и компаниям нужно приводить внутренние балансы к нормативным показателям и закрытию валютных позиций.



Позитивом для рынка стала новость о том, что правительство Украины и Всемирный банк договорились о предоставлении кредита в размере 65 млн долларов, который будет направлен на обновление дорожной инфраструктуры в Луганской области. Соглашение стороны намерены подписать до конца этого года. В рамках проекта планируется обновить около 183 километров автодорог общего пользования государственного значения в Луганской области. Негативным фактором для гривни остается рост числа инфицированных коронавирусом в стране.

Кроме того, рынок следит за новостями по докапитализации государственных банков, обсуждению бюджета на 2021 год, за поступлениями в 2020-м. Вероятно, в ближайшей перспективе гривня удержится в диапазоне 28,2−28,3 грн за доллар", — считает Шевчишин.



Хотя некоторые эксперты не исключают, что курс доллара может снизится до 28,05 грн.

«Весь сентябрь ход торгов на межбанковском валютном рынке больше напоминает позиционные бои между Нацбанком и другими участниками рынка, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Не стал исключением и минувший четверг, когда НБУ вновь выходил с продажами валюты в объеме около 50 млн долларов. Торги на межбанке завершились на отметке 28,28 грн за доллар, единая европейская валюта ослабла к уровню 32,93 грн.

Сегодня ожидаем «эффекта пятницы», при котором курс доллара незначительно снижается. В текущих реалиях будет успехом, если он остается на прежнем уровне. НБУ при резком укреплении гривни начнет выкупать доллар, формируя на него спрос. Дальнейшая девальвация благодаря позиции регулятора тоже будет носить плавный характер. Ресурсов для удержания курса у НБУ достаточно. В начале октября по отчетам регулятора о валютных интервенциях станет понятна точная сумма потраченных резервов.

На следующей неделе курс доллара к гривне будет находиться в ценовом канале 28,00−28,30 грн. Курс евро к гривне продолжит снижение к 32,87 грн. Но остается вероятность, что основные продавцы все же выйдут с более масштабным предложением и курс доллара снизится к уровню 28,05 грн, однако достижение отметки 28,00 грн до конца текущего месяца маловероятно", — считает Гойлов.



Стоит отметить, что, по мнению аналитика инвестиционной компании «УНИВЕР» Михаила Федорова, в случае отмены Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины, экономика нашей страны понесет огромные убытки. По его мнению, украинцы, уехавшие на заработки в другие страны, являются чуть ли не самой большой отраслью экономики страны, обеспечивая большие валютные поступления.

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