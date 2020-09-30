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Политика

«Европейский мэр — европейская Винница»: у кандидата в мэры Кудлаенко есть стратегия развития города

19:27 30 сентября 2020
«Европейский мэр&nbsp;— европейская Винница»: у кандидата в мэры Кудлаенко есть стратегия развития города
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Сергей Кудлаенко, который возглавил команду партии «Европейская солидарность» в Винницкий городской совет, также является кандидатом от этой политсилы на должность городского головы Винницы. Об этом пишет издание «Винница.Live».

«Достаточно старых обещаний и древних методов управления городом. Нам нужны принципиально новые подходы для решения проблем», — заявил Кудлаенко.

Политик также поделился мыслями относительно стратегии развития Винницы.

«Я вернулся, потому что Винница идет не туда. Городской голова должен быть прежде всего профессиональным менеджером, который способен не только составить разумную стратегию развития города, а полностью реализовать ее», — считает кандидат.

Кудлаенко отметил, что является политиком новой формации и намерен воплотить инновационные подходы в развитии Винницы.

«В моей команде профессиональные, креативные специалисты в своей области. На сегодняшний день — это единственная реальная альтернатива для винничан. „Зеленые“ обещали нововведения и борьбу с коррупцией, однако после одного года моновласти „слуг“ мы видим только вопиющий непрофессионализм и полное отсутствие видение будущего государства. Так же и нынешняя винницкая власть, исчерпала доверие винничан многими своими ошибками и недостатками в управлении города», — прокомментировал Кудлаенко свое решение баллотироваться в мэры.

Также политик подчеркнул, что нельзя оставлять такую ситуацию на самотёк и его команда идёт побеждать.

«Моя задача показать положительную динамику развития города и системно работать на результат. Европейский мэр — европейская Винница», — подчеркнул Кудлаенко.

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