Киевлян научат оплачивать коммунальные услуги онлайн: что важно знать

В столице для горожан запустили дистанционное обучение, которое основано на пользовании действующими муниципальными сервисами. Учить киевлян будут бесплатно специалисты Центра коммунального сервиса (ЦКС). Они представят несколько тематических курсов: как онлайн оплачивать коммунальные услуги, передавать показания квартирных счетчиков, оформлять обращение через Skype или Facebook, эффективно управлять и создавать Общество совладельцев многоэтажных домов (ОСМД), расскажут об отношениях с поставщиками услуг и о сфере ЖКХ. Ближайшие занятия 2 октября (онлайн-коммуналка). Чтобы зарегистрироваться на учебные курсы, нужно иметь личный кабинет в ЦКС и перейти по ссылке к расписанию занятий.

А чтобы передать показания водомеров и счетчиков тепла, в ЦКС запустили бесплатную телефонную линию: 0 800 404 407. Новый сервис создан для потребителей, пользующихся исключительно мобильными телефонами. Чтобы передать данные, следует позвонить, дождаться соединения с оператором и назвать свой адрес, лицевой счет и фамилию его владельца. После идентификации нужно назвать текущие и предыдущие показания счетчиков. Передавать показания можно с 5-го числа до конца месяца включительно. Бесплатная линия работает по будням с 09:00 до 18:00.

Кстати, передавать показания счетчиков воды и тепла также можно: через личный кабинет на сайте ЦКС, по телефону call-центра — (044) 247−40−40, по стационарным номерам — для потребителей, чьи телефоны по техническим причинам нельзя перевести в тональный режим.

Тем временем в период карантина «Киевтеплоэнерго» предложило киевлянам дистанционные сервисы: распломбировать прибор учета горячей воды и тепла, принять их на учет и провести процедуру снятия контрольных показаний. Для этого понадобится доступ к интернету, смартфон или компьютер.

По словам Константина Лопатина, директора структурного подразделения «Энергозбыт» КП «Киевтеплоэнерго», чтобы получить услугу, надо написать на электронную почту письмо и приложить необходимые документы. После этого в течение трех дней специалисты рассмотрят заявку и выйдут на связь. Следует отметить, что на время действия карантина действует отсрочка поверки счетчиков (если именно сейчас пришло время поверить ваши приборы). Эту процедуру перенесут на более благоприятный период — после завершения противоэпидемических мероприятий. Временно расчеты за услуги происходят по текущим показаниям счетчиков.

С алгоритмом действий клиентов по распломбированию счетчиков, постановке их на учет после поверки (с демонтажем или без), снятию контрольных показаний можно ознакомиться в инфографике ниже.

При этом «Киевтеплоэнерго» обращает внимание киевлян на то, что предприятие не проводит поверку квартирных счетчиков и не предлагает эту услугу. И любые поступившие предложения якобы от имени предприятия можно считать мошенничеством. Фактическую поверку прибора учета горячей воды или тепла можно заказать в ЦКС или какой-либо другой сертифицированной компании. Но опломбирование/распломбирование индивидуальных счетчиков воды — исключительно зона ответственности «Киевтеплоэнерго» и «Киевводоканала». И клиенту надо подавать заявку в ЦКС https://cks.com.ua/service-centers/ или онлайн https://cks.com.ua/remote. Частные фирмы, согласно действующим нормативам, оказывать такие услуги не имеют права.

Как сообщает «Киевтеплоэнерго», заявки по дистанционному распломбированию счетчика с пакетом документов принимаются по адресу:

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