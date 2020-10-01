«Рейтинг» показал свежий опрос по местным выборам: проходят пять партий

Если бы местные выборы состоялись не 25 октября, а в самое ближайшее время, шансы преодолеть условный 5-процентный барьер были бы у пяти политических сил. Это показал опрос, проведенный социологической группой «Рейтинг».

Среди тех граждан, которые определились и готовы прийти на выборы, за «Слугу народа» готовы проголосовать 15,5%, за «Европейскую солидарность» — 11,4%, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 11,4%, за «Батькивщину» — 8,3%, «За будущее» — 6,2%.

Социологи «Рейтинга» обращают внимание, что приведенные показатели — это агрегированный рейтинг партии на местных выборах, то есть сумма гипотетических результатов на выборах в облсовет каждой области (для Киева — в городской совет).

Опрос проводился 25−28 сентября. Методом телефонного интервью опрошены 5000 респондентов. Ошибка не превышает 1,4%.

Фото UACEC/Facebook

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