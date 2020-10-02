Важно начать день с позитива: гороскоп на 3 октября для всех знаков зодиака

Субботу, 3 октября, желательно начать с чего-нибудь позитивного и полезного — это задаст правильный вектор движения. «ФАКТЫ» предлагают вам эксклюзивные ежедневные гороскопы, и сегодня — астрологический прогноз на 3 октября для всех знаков зодиака.

ОВЕН

День может выдаться довольно беспокойным, предстоит решить немало вопросов, связанных с бытом. Если есть возможность, отправляйтесь на природу — получите мощный заряд энергии и позитива.

ТЕЛЕЦ

День хорош для активных действий и поездок. Не исключены какие-то мелкие разногласия в семье, постарайтесь как можно скорее сгладить все острые углы. Берегите кошелек, не тратьте деньги понапрасну.

БЛИЗНЕЦЫ

Этот день может подкинуть несколько интересных идей. Постарайтесь самостоятельно справиться с реализацией хотя бы одной из них, не привлекая посторонних лиц. Это подарит вам чувство морального удовлетворения и вдохновит на новые свершения.

РАК

Нынешний день хорош для завершения начатого ранее, поиска нового места работы. Правда, первая половина дня может выдаться нервной и напряженной. Что-то может пойти не так, как задумывалось или придется срочно менять свои планы. Ближе к обеду ситуация улучшится, так что важные дела желательно перенести на этот период.

ЛЕВ

Звезды не советуют вам отлеживаться на диване, постарайтесь провести это время активно и с пользой для себя. Нынешний период хорош для начала ремонта, переезда на новое место жительства, встреч с друзьями. А вот с покупками сегодня лучше не спешить — есть риск приобрести некачественную вещь.

ДЕВА

Сегодняшний день неплох для освоения новых видов деятельности. Возможно, вы сумеете открыть для себя что-то очень интересное и увлекательное. Личные отношения могут складываться не лучшим образом, постарайтесь привнести в них яркие краски.

ВЕСЫ

День окажется удачным и очень плодотворным. Предстоит немало интересных встреч, а поездки принесут неплохие результаты. Вечером могут неожиданно нагрянуть гости. Одиноким представителям знака звезды сулят успех в амурных делах.

СКОРПИОН

Старайтесь не суетиться и не спешить, также не стоит сегодня нагружать себя тяжелым физическим трудом. Этот период желательно посвятить полноценному отдыху. Вероятно получение приятных новостей, не исключена встреча с давними знакомыми или дальними родственниками.

СТРЕЛЕЦ

Не нагружайте других своими проблемами, старайтесь решить их самостоятельно. Из-за ваших частых перепадов настроения могут возникнуть разногласия с окружающими. Проявите осторожность в денежных делах, воздержитесь от спонтанных покупок.

КОЗЕРОГ

Этот период открывает перед вами неплохие возможности для достижения успеха, стоит только настроиться на серьезный лад. Старайтесь действовать согласно намеченному плану, не метайтесь из одной стороны в другую.

ВОДОЛЕЙ

Вероятно получение полезной информации, которая поможет принять важное решение. Благодаря новому знакомству сумеете иначе взглянуть на многие вещи и впустить в свою жизнь ветер перемен.

РЫБЫ

Наслаждайтесь полной свободой действий, не слушайте ничьих советов. Ваша интуиция подскажет вам верный путь. Порадуйте любимого человека чем-нибудь приятным, например, устройте романтический ужин при свечах. Сейчас стоит уделить пристальное внимание почкам, откажитесь от острой и соленой пищи.

Хорошего вам дня!

Ранее «ФАКТЫ» публиковали любовный гороскоп и гороскоп здоровья на октябрь 2020 года для всех знаков зодиака.

Фото: pixabay.com



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