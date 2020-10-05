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Деньги

Доллар в Украине обновил двухлетний рекорд: сколько будет стоить валюта 6 октября

16:55 5 октября 2020
Доллары США

Национальный банк Украины (НБУ) повысил официальный курс доллара к гривне на 6 октября на уровне 28,40 гривен, что на 6 копеек больше по сравнению с 5 октября. Соответствующие данные обнародованы на сайте государственного регулятора.

Выше курс был установлен только на 2 сентября 2018 года — 28,49 гривен за доллар.

Курс евро на 6 октября также повышен — почти на 20 копеек (до 33,4037 гривен за евро).

Скрин с сайта НБУ

Прогноз курса на ближайшие дни читайте в статье «ФАКТОВ» «Каким будет курс доллара к концу недели: прогноз».

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