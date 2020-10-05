Каким будет курс доллара к концу недели: прогноз



Похоже, что после длительной девальвации курс украинской валюты временно стабилизировался и даже начал укрепляться. С пятницы, 2 октября, доллар подорожал всего на 1 копейку, а евро, напротив, подешевел на 10 копеек. Так, 5 октября НБУ установил официальные курсы на уровне 28,34 грн за доллар и 33,23 грн за евро. Правда, на наличном рынке иностранная валюта за выходные вновь подорожала на несколько копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,29 грн, купить — по 28,46 грн; евро — сдать по 32,95 грн, купить — по 33,36 грн. Однако эксперты прогнозируют дальнейшее ослабление курса национальной валюты.

«Итогом прошлой недели стало снижение курса гривни на межбанке еще на 15 копеек, до 28,38 грн за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко. — И если в начале торгов в пятницу гривня попыталась укрепиться, то итогом дня стало закрытие котировок в отрицательной зоне. Сегодня утром на открытии торгов гривня торгуется уже на отметке 28,40 грн за доллар, прибавляя 2 копейки с первых минут после открытия рынка. В паре с евро гривня удерживает свои позиции и не снижается в цене, торгуясь на уровне 33,30 грн.

Наличный рынок также поднимает котировки доллара. По итогам прошлой недели купить доллары мы можем в среднем за 28,35−28,45 грн, продать — по 28,10−28,20 грн. В итоге за неделю «зеленый» прибавил в цене порядка 10 копеек.

На этой неделе снижение курса гривни будет продолжаться. НБУ не замедляет темпы падения гривни, а условий, которые могли бы развернуть движение курса, пока нет. Из-за этого к концу недели доллар может быть дороже 28,50 грн", — считает Максим Пархоменко.

Эксперты отмечают, что к снижению курса гривни приводит ее эмиссия, проводимая Нацбанком.

«По нашим прогнозам, курс гривни в октябре может колебаться в диапазоне от 28 до 28,75 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — На валютном рынке сохранятся девальвационные ожидания, и гривня продолжит ослабляться, однако интенсивность ослабления снизится. В октябре к продажам валюты подключатся аграрии, а импортеры, наоборот, снизят активность после закупок в сентябре.

Нерезиденты оказывают существенное влияние на рынок, продолжая выводить свои инвестиции через продажу облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) и дивиденды. Инвесторы теряют свой интерес к покупке долговых бумаг с доходностью ниже 10%, и покупателями на рынке остаются государственные банки.

Такая ситуация не позволяет полноценно финансировать дефицит бюджета, в результате чего Национальный банк вынужден прибегать к эмиссии гривни. Это в свою очередь усиливает инфляционные ожидания и запускает механизмы роста цен реального рынка, что еще больше давит на гривню и отворачивает инвесторов от низкодоходных гособлигаций. НБУ будет сдерживать колебания и девальвационные атаки на рынке через интервенции и выкуп валюты. В то же время ситуация на внешних рынках остается для гривни благоприятной. Цены на зерновые культуры находятся на высоком уровне, цены на подсолнечное масло хоть и упали, но удерживаются на уровнях августа. Благоприятной для экспортеров остается и стоимость железорудного сырья.

Ухудшает ситуацию для гривни вероятность того, что аграрии не смогут выполнить внешнеторговые контракты из-за низкого урожая и снизят предложение валюты на рынке", — считает Андрей Шевчишин.

Кстати, стало известно, сколько Нацбанк потратил в сентябре на удержание курса гривни.

«Даже несмотря на конец рабочей недели, в пятницу гривня на межбанковском рынке Украины вновь незначительно ослабла, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — НБУ не участвовал в пятничных торгах, хотя многие участники рынка ожидали его появления до самого конца торговой сессии. Нацбанк достаточно активно вмешивался в торги на прошлой неделе, но сейчас принято решение понаблюдать за рынком без регулятора. В пятницу курс гривни к доллару «просел» до отметки 28,37. По единой европейской валюте гривня тоже будет сдавать позиции — до 33,35 грн.

Кстати, стали известны объемы валютных интервенций НБУ. В сентябре на удержание курса гривни ушли 197,5 млн долларов. Если сравнивать это с показателями марта текущего года, то тогда расходы были в 11 раз больше, чем сейчас. Также стало известно, что с 2022 года выплаты по внешним долгам будут превышать суммы погашения внутреннего долга, но о практически полном ослаблении «долгового бремени» мы сможем рассуждать лишь после 2033 года.

На нынешней неделе курс доллара вновь будет расти до уровня 28,40−28,51 грн, а евро может укрепиться до 33,45 грн", — прогнозирует Андрей Гойлов

Стоит напомнить, что с 1 октября Национальный банк Украины вывел из обращения монеты номиналом 25 копеек и все старые банкноты, введенные до 2003 года. Кроме того, Нацбанк будет активнее выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривни и «желтые» 1-гривневые монеты образца 1996 года, заменяя их монетами 2018 года.

137

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter