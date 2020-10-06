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Клуб потребителей

В Украине официально отменили "Книгу жалоб": что теперь делать недовольным потребителям

19:51 6 октября 2020
книга жалоб

В Украине окончательно отменили «жалобные книги». Еще полтора года назад бумажные книги отзывов стали необязательными, но в законодательной базе все равно оставались требования о ведении предприятиями такой формы коммуникации с потребителями. Теперь же, сообщает Минэкономики, устаревшие приказы отменены, права потребителей будут защищаться по-новому.

Клиентам, которые остались недовольны качеством товаров или услуг, предлагается обращаться в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы. Жалобы можно подать в классическом виде (бумажном) или отправить по электронной почте. Контакты региональных представительств службы есть на ее сайте consumer.gov.ua. В некоторых местных госадминистрациях работают консультанты по защите прав потребителей. Через них можно узнать, как правильно подать жалобу, в какие сроки, кому адресовать и какие документы приложить к претензии.

Пожаловаться можно и напрямую производителю товара либо поставщику услуги. В крупных компаниях обычно есть возможность оставить жалобу операторам на «горячей линии», отправить отзыв на e-mail или связаться через социальные сети.

Напомним, несколько десятилетий жалобные книги были обязательными во всех заведениях торговли и общественного питания. Отменить книги отзывов было решено из-за неэффективности такой формы общения с покупателем. Проблемные вопросы порой оставались нерешенными, предприятия должны были иметь в штате ответственного за книгу жалоб. Подсчитано, что на такие книги бизнес ежегодно тратил до 44 млн гривен.

Фото guardinfo. online

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