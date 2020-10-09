Ответственность за соблюдение масочного режима должны нести руководители предприятий, — Игорь Палица

Штрафовать людей в транспорте за отсутствие маски — не выход. Эти штрафы никто не будет платить. Но есть руководители транспортных предприятий, которые должны нести юридическую и уголовную ответственность за соблюдение эпидемиологических норм. Такое мнение озвучил лидер партии «За майбутнє» Игорь Палица в эфире ток-шоу «Право на владу».

По его словам, ответственность касается и директоров ресторанов, где персонал не надевает маски, и любых других предприятий или учреждений.

«К большому сожалению, у нас люди привыкли, что полицию можно оскорблять. Люди привыкли, что, если ты в ООС и у тебя военная форма, ты можешь бросаться на полицию. И полиция не отвечает… Сегодня если полицейский попросит кого-то надеть маску, то его просто не будут слушать. Мы сейчас этого не изменим», — сказал политик.

Игорь Палица привел пример, когда в марте во время всеукраинского карантина он разговаривал с руководителем одного из крупных предприятий Луцка, который попросил разрешения не останавливать работу.

«Я поставил условие: перевозить людей на предприятие нанятым транспортом, нести ответственность за пребывание всех людей в этом автобусе в масках, что на предприятии все люди будут работать в масках. Если этого не будет — предприятие будет закрыто, а руководитель понесет уголовную ответственность. Мы пожали руки, предприятие заработало, и никто не заболел. Руководитель должен отвечать за своих людей. По-другому ничего не будет», — подчеркнул Игорь Палица и добавил, что и полиция также должна отвечать за свои действия, а не закрывать глаза на нарушения карантина.

По мнению политика, жесткий карантин вводить нельзя — страна и украинцы останутся без денег: «Нужно убеждать людей носить маски и соблюдать дистанцию».

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