28.13 / 28.34 32.93 / 33.34
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Известный астролог рассказал, какой знак зодиака может привести Киев к переменам

16:30 9 октября 2020
Киев
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Известный астролог Влад Росс проанализировал знаки зодиака известных кандидатов на пост главы Киева и рассказал о том, кто из возможных претендентов больше всего подходит или не подходит столице и чего стоит ожидать от каждого из них. Об этом пишет inforesist.org.

«Верещук — Стрелец. Из всех потенциальных людей, которые претендуют на должность градоначальника, более-менее продвинута она. Стрелец — это огненный знак зодиака, который больше всего благоприятен для Киева, поскольку Киев — это Овен, и в некоторой степени Лев — царская харизма. Стрелец тоже огненный знак зодиака, поэтому Стрельцы — это люди, которые могут продвигать наш город», — рассказал он.

Астролог также считает, что мэром Киева должен стать человек с натальной картой пассионария, который может резко и кардинально изменить столицу.

«Из тройки Раков Притула, Кличко и Пальчевский — никто не сможет что-то резко изменить. Рак — это знак зодиака, который ничего не может никогда преобразовать, он катится назад, нету практически ни одного человека под знаком зодиака Рак, который мог бы что-то кардинально изменить и преобразовать. Это знак традиционности, консерватизма, ухода в прошлое. От этого знака зодиака ничего нельзя ожидать ни в коем случае, чтобы какие-то произошли коренные преобразования, перестройки, реформации и чтобы Киев преобразился — такого точно не будет», — разъяснил Влад Росс.

К слову, большинство астрологов и нумерологов сходятся на том, что дата проведения местных выборов — 25 октября — крайне неудачна и может самым неожиданным образом повлиять на их исход и удивить результатами.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

202

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Лубны. Дом культуры

Город, которому не удалось: как Лубны почти проспали децентрализацию и завязли в упадке

Элоиза Фонтес

Пропавшую в Нью-Йорке без вести известную модель год спустя нашли в трущобах Рио-де-Жанейро

«Скорая»

Врача попытались придушить родственники умершей пациентки в Запорожье

часы

Не зимнее и не летнее, а киевское: Рада рассмотрит закон об отмене в Украине перевода стрелок часов

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер