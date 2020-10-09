Известный астролог рассказал, какой знак зодиака может привести Киев к переменам

Известный астролог Влад Росс проанализировал знаки зодиака известных кандидатов на пост главы Киева и рассказал о том, кто из возможных претендентов больше всего подходит или не подходит столице и чего стоит ожидать от каждого из них. Об этом пишет inforesist.org.

«Верещук — Стрелец. Из всех потенциальных людей, которые претендуют на должность градоначальника, более-менее продвинута она. Стрелец — это огненный знак зодиака, который больше всего благоприятен для Киева, поскольку Киев — это Овен, и в некоторой степени Лев — царская харизма. Стрелец тоже огненный знак зодиака, поэтому Стрельцы — это люди, которые могут продвигать наш город», — рассказал он.

Астролог также считает, что мэром Киева должен стать человек с натальной картой пассионария, который может резко и кардинально изменить столицу.

«Из тройки Раков Притула, Кличко и Пальчевский — никто не сможет что-то резко изменить. Рак — это знак зодиака, который ничего не может никогда преобразовать, он катится назад, нету практически ни одного человека под знаком зодиака Рак, который мог бы что-то кардинально изменить и преобразовать. Это знак традиционности, консерватизма, ухода в прошлое. От этого знака зодиака ничего нельзя ожидать ни в коем случае, чтобы какие-то произошли коренные преобразования, перестройки, реформации и чтобы Киев преобразился — такого точно не будет», — разъяснил Влад Росс.

К слову, большинство астрологов и нумерологов сходятся на том, что дата проведения местных выборов — 25 октября — крайне неудачна и может самым неожиданным образом повлиять на их исход и удивить результатами.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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