Когда улягутся предвыборные страсти, депутатам будет стыдно за свое решение, — БФ «Варнава»

Киевская евангельская церковь «Христианская надежда» и созданный ею Международный благотворительный фонд «Варнава» начиная с 90-х годов реализовали для украинцев десятки различных социальных проектов. В частности, это был первый в Украине христианский реабилитационный наркологический центр, в котором тысячи людей были бесплатно вылечены от наркотической и алкогольной зависимости. Президент МБФ «Варнава» Валерий Решетинский рассказал, с какими проблемами сталкивается фонд.

«Мы создали первый в Украине экспериментальный проект реабилитации бездомных детей, которые в 90-е годы тысячами ютились в заброшенных домах, подвалах и даже в городской канализации. На базе „Варнавы“ были созданы первая в Украине благотворительная мобильная медицинская клиника, которая позволила оказывать бесплатную медицинскую помощь детям, а также христианский хоспис для пожилых людей и миссии для помощи глухим и слепым людям. Также было реализовано множество других благотворительных гуманитарных проектов десятки миллионов гривен: мы помогали бедным одиноким людям, сиротам, беженцам из зоны АТО, домам престарелых, больницам и военным госпиталям. Создали капелланскую службу для духовной поддержки наших военных и жителей зоны боевых действий, а также семей участников АТО», — рассказал Решетинский.

По его словам, МБФ «Варнава» создал специализированные реабилитационные центры для помощи детям с ограниченными возможностями. Это ребята с проблемами зрения и слуха, с синдромом Дауна, с ДЦП и аутисты, в настоящее время их около 300 человек: «Параллельно при МБФ „Варнава“ функционируют молодежные и детские творческие центры. И все эти программы — благотворительные!»

Также Решетинский рассказал, что у фонда есть большая мечта — построить в Киеве многофункциональный своеобразный «городок» милосердия и духовности, где множество людей смогли бы получить помощь и поддержку.

«Для этой цели церковь „Христианская надежда“ в 2000 году приобрела в собственность незавершенное строение спортивного комплекса по адресу улица Генерала Жмаченко, 20. Мы отремонтировали эти развалины, которые бесхозно простояли более 10 лет, вывезли около 200 КамАЗов мусора, вложили множество средств в благоустройство помещения и прокладки коммунальных сетей. В 2003 решением Киевсовета для данного проекта нам был передан в аренду на 25 лет земельный участок по данному адресу. Все эти годы церковь старательно выполняла условия договора, выплатив в городской бюджет около 9 миллионов гривен за аренду участка», — поделился Решетинский.

Он отметил, что проект уже давно на всех законных основаниях внесен в генеральный план застроек Киева, и от департамента градостроительства и архитектуры города получен основной документ — градостроительные условия и ограничения, необходимые для проектировки и завершения этого комплекса.

«Сегодня строительство нашего комплекс еще не завершено. А имеющиеся в наличие площади не позволяют нам реализовать все программы, которых так ждут и в которых так нуждаются люди. В наших планах — открыть благотворительную клинику и многофункциональный центра помощи взрослым и детям с особенными потребностями, построить специализированный детский садик, центра развития ребенка и многое другое», — рассказал руководитель фонда.

Было принято решение расширить центр за счет частного застройщика, который взамен планировал построить на этой же территории несколько жилых зданий.

«Но вскоре после этого депутаты Киевсовета проголосовали за разрыв договора аренды земли с нашим центром. Официальная причина — мол, на участке должен быть сквер, а не многоэтажки. Понятно, что частная компания в любом проекте ищет свою выгоду. Но если городскую власть что-то смутило в проекте — например, количество домов, их высотность или же пропорция наличия на участке жилых и социальных объектов — это можно было решить с пользой для Киева», — сказал Решетинский.

Он отметил, что застройщика можно обязать возвести меньшее количество высоток, а вместо них построить, например, детский садик или школу для тех же детей с особыми потребностями, ведь таких заведений в столице категорически не хватает.

«Вот это и был бы разумный подход к решению проблемы, пример управленческой работы действительно на благо общины. Но нет. Вместо этого мы имеем показательный случай популистского сиюминутного решения. Перед выборами депутаты пытаются убедить избирателей в том, что хоть что-то делают. А строительство сейчас — самая горячая и благодатная в этом смысле тема. Вот буквально из ниоткуда и возникла история со сквером», — возмутился руководитель благотворительного фонда.

Он напомнил, что до этого на участке была откровенно запущенная территория. Фонд своими силами ее облагородил и 15 лет всех все устраивало.

«Когда там был сквер? Да и будет ли он когда-нибудь вообще? Может, в Киевсовете уже присвоили этой территории статус сквера и на его обустройство уже выделили деньги из бюджета? Конечно же, нет. На самом деле депутаты голосовали не „за“, а „против“. Сквер — это лишь повод для того, чтобы на корню зарубить наш проект сотрудничества с застройщиком», — считает Решетинский.

Он напомнил, что в 100 метрах находится большой парк «Победа», в котором начали строить ресторан.

«Наш участок — единственный соответствующе «неосвоенный» депутатами площадью 100 га в городе? Так в том же Гидропарке почти 400 гектаров, подавляющее большинство из которых или запущено, или занято всевозможными «наливайками"-самостроями. Почему бы городу не подумать о том, чтобы облагородить эту крайне популярную и посещаемую киевлянами территорию? Скажем, построить там современный благоустроенный «Экопарк». Но депутаты предпочитают создавать проблемы не жуликоватым владельцам «генделыков», а детям, которые имеют проблемы со здоровьем», — возмущен Решетинский.

Также он отметил, что его упрекают в желании сохранить центр с помощью шантажа общественности детьми-инвалидами и детьми-аутистами.

«Это неправда. Решение о том, участвовать ли детям в наших попытках добиться правды, принимаю не я, а их отцы и матери. По сути, власть отбирает у детей-инвалидов возможность быть счастливее. Какой родитель с этим согласится? Где теперь их дети будут проходить реабилитацию? Для этого нужны специальная программа, специально оборудованные помещения, обученные специалисты. А в сквере можно разве что подышать свежим воздухом и посидеть на лавочках. Хотя, думаю, сквера там вообще не будет. Если землю у Центра действительно отберут, то через пару-тройку лет этот лакомый участок обязательно „освоит“ какой-то другой застройщик. И там все равно будут стоять многоэтажки. Но вот реабилитационного центра рядом с ними уже не будет», — уверен Решетинский.

Глава фонда напомнил, что многие из кандидатов в мэры Киева в своих программах упоминают слово «инклюзивность» и обещают приложить все усилия, чтобы Киев стал комфортнее для жизни людей с особыми потребностями и ограниченными возможностями.

«Мы без какой-либо помощи со стороны власти более 15 лет решали одну из социальных проблем города. Пускай небольшую и локальную в масштабах Киева, но хоть какую-то. И делали довольно успешно, нам за помощь благодарны многие люди. А расширить центр хотели только для того, чтобы таких людей стало еще больше. Мы предложили решение, от которого Киев только выиграет, ведь его проблемы за свой счет решает инвестор. Проект реального и обоюдовыгодного сотрудничества власти и частного бизнеса, о необходимости которого говорят так часто — в том числе и президент Владимир Зеленский», — рассказал Решетинский.

По его словам, из-за предстоящих выборов депутаты сейчас ломают головы исключительно над тем, как бы остаться в Киевсовете.

«Я уверен, что, когда улягутся предвыборные страсти, им будет стыдно за свое популистское решение по поводу нашего центра… А пока мы продолжаем бороться за то, чтобы центр продолжал существовать и приносить пользу людям. Как говорят, с нами Бог и правда», — подчеркнул Решетинский.

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