Звезды сулят сегодня шопинг, ремонт и денежные потери: гороскоп на 11 октября для всех знаков зодиака

Воскресенье, 11 октября, — спокойный день, который для большинства знаков зодиака сулит приятное времяпрепровождение. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 11 октября. Астрологические прогнозы на неделю и месяц читайте здесь.

ОВЕН

В денежных делах проявите особую осторожность — сейчас велик риск потерь. Общение с близкими доставит незабываемые минуты радости.

ТЕЛЕЦ

Если проявите настойчивость и смекалку, сумеете добиться успеха во многих делах. Не забывайте о безопасности — будьте внимательны на дорогах и почаще смотрите под ноги.

БЛИЗНЕЦЫ

Можете со спокойной душой переложить часть своих обязанностей на плечи других, все будет выполнено в срок и без всяких проблем. В этот день неплохо бы начать комплекс оздоровительных процедур.

РАК

Благоприятный во всех отношениях день, который к тому же обещает немало сюрпризов. Можно заниматься бытовыми вопросами, отправляться на шопинг или начинать ремонт.

ЛЕВ

Благодаря своему дару убеждения сумеете добиться желаемого. Поговорите о наболевшем и сокровенном со своим любимым человеком, разговор по душам еще больше укрепит ваши отношения.

ДЕВА

Избегайте физических и эмоциональных перегрузок, сейчас они могут нанести серьезный вред вашему организму. Это хороший период для восстановления утраченных связей, примирения с теми, с кем давно находились в ссоре.

ВЕСЫ

Нынешний день благприятен для принятия судьбоносных решений. Но звезды предупреждают: воздержитесь от необдуманных поступков, иначе рискуете наломать немало дров.

СКОРПИОН

Сегодня ожидается немало новостей, причем как хороших, так и не очень. Постарайтесь разнообразить свой досуг. Умеренные физические нагрузки пойдут на пользу вашему организму.

СТРЕЛЕЦ

Благодаря оптимизму и целеустремленности сумеете достичь многого, несмотря на трудности. Сегодня лучше говорить правду, какой бы она ни была. Ложь, даже если вы считаете, что она будет во благо, может обернуться для вас непредсказуемыми последствиями.

КОЗЕРОГ

Несмотря на выходной, вас будет тянуть на трудовые подвиги. Что ж, если вам так этого хочется, то не отказывайте себе в удовольствии. Порадуйте своих близких чем-нибудь приятным.

ВОДОЛЕЙ

Довольно быстро удастся справиться со многими делами. Старайтесь больше доверять своему внутреннему голосу, особенно в спорных и неоднозначных моментах. От каких-либо финансовых операций в этот день желательно отказаться.

РЫБЫ

Это хорошее время для общения с друзьями и восстановления давних связей. Неплохо пойдут дела у людей творческих, да и на любовном фронте вас ожидают приятные моменты. А вот с деньгами следует быть поаккуратнее.

Хорошего вам дня!

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Фото: pixabay

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