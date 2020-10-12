«В какую же пошлую многозначительную гниду превратился друг моей юности Саша Гордон!» — Шендерович

Российский писатель и оппозиционер Виктор Шендерович считает, что в случае с отравлением Алексея Навального телеведущий Александр Гордон «помогает убийцам сделать ясное мутным»

«В какую же пошлую многозначительную гниду превратился друг моей юности Саша Гордон!

Это я включил футбол на Первом канале и случайно увидел анонс его передачи, посвященной — нет, не отравлению Навального и не его болезни, как многозначительно сообщил друг моей юности, а…

Тут он подвесил интригу — анонс все-таки! — и исчез из кадра.

Программа называется «Из пушки по воробью». Навальный, короче, мелочь пернатая, на которую смешно и глупо тратить ценный государственный яд…

У кого организм покрепче и не стошнит на пятой секунде, — посмотрите, расскажете потом, что придумала многозначительная гнида, чтобы помочь убийцам сделать ясное мутным…

Гордон казался мне в нашей молодости человеком способным — умным, обаятельным, ироничным. Но ум его оказался просто хваткой и умением конвертировать обаяние. А ирония оказалась просто цинизмом.

Материи же это очень разные — и даже в некотором смысле противоположные. Ирония ставит знак минуса перед скобкой, притворяясь, что не отличает добро от зла, а цинизму искренне похер.

Гордону пох@р — и это слишком хорошо заметно", — написал Шендерович.

Напомним, ранее Шендерович призвал называть боевые действия в районе Нагорного Карабаха столкновением с жертвами между Азербайджаном и Арменией.

Фото Facebook Виктора Шендеровича

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