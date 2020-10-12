Сгладить острые углы: гороскоп на 12 октября для всех знаков зодиака

Понедельник, 12 октября, — в этот день отношения не всегда будут ровными. Постарайтесь как можно быстрее сгладить все острые углы. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 12 октября для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Работа потребует больших затрат сил и энергии. В решении финансовых вопросов звезды советуют проявить осторожность. На любовном фронте все хорошо и стабильно, любимый человек во всем вас поддержит.

ТЕЛЕЦ

Легкий и удачный день. Сумеете решить многие проблемы и найти ответы на интересующие вопросы. В любовных отношениях не исключены какие-то разногласия на почве ревности.

БЛИЗНЕЦЫ

В делах могут возникнуть трудности, не исключены и финансовые проблемы. Но вы сумеете быстро обернуть ситуацию на лучшее. Можете рассчитывать на помощь друзей и коллег.

РАК

Сосредоточьтесь на самом главном, оставив все сомнения и тревоги. День неплох для воплощения в жизнь интересных идей и давно вынашиваемых планов. Берегите позвоночник, особое внимание уделите поясничному отделу.

ЛЕВ

Возможно, придется вернуться к каким-то старым делам. Постарайтесь только сделать так, чтобы они не помешали вашим личным интересам. Полученная информация поможет сделать важные выводы и определиться с ближайшим будущим.

ДЕВА

На профессиональном поприще приберегите свои идеи до лучших времен. Какими бы хорошими они ни были, сейчас их могут просто не понять и не принять. Старайтесь избегать споров и разногласий.

ВЕСЫ

Нынешний день подходит для ведения важных переговоров, обсуждения животрепещущих вопросов. Многие смогут продемонстрировать свои таланты. Сейчас нежелательно влезать в долги, постарайтесь обойтись собственными средствами.

СКОРПИОН

На вашем пути может встретиться немало препятствий, поэтому серьезные дела желательно отложить на другой период. Представится возможность пообщаться с людьми, у которых можно будет перенять ценный опыт.

СТРЕЛЕЦ

Не стоит брать на себя всю ответственность за общее дело, пусть каждый отвечает за свои обязанности. Да и излишняя инициатива сейчас может быть наказуема. Вторая половина дня подходит для посещения магазинов, держите однако себя в руках, не тратьте все деньги.

КОЗЕРОГ

Активный и довольной удачный день. Он подходит как для встреч с друзьями, так и для решения вопросов в различных инстанциях. Нежелательно производить какие-либо манипуляции с кожей, велик риск занести инфекцию.

ВОДОЛЕЙ

День подходит для различных начинаний и получения новых знаний. Вы буквально все будете схватывать на лету. На амурном фронте вас ждут приятные сюрпризы.

РЫБЫ

Для достижения желаемого не придется тратить много сил и средств. Звезды говорят, что вы стоите на пороге важных перемен, не бойтесь перевернуть очередную страницу своей жизни.

Хорошего вам дня!

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Фото pexels.com

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