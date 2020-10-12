Решение проблем и карьерный рост: гороскоп на неделю для всех знаков зодиака

ОВЕН. Неплохая возможность громко заявить о себе. Проявляйте больше инициативы, принимайте участие в различных совместных мероприятиях. Старайтесь не поддаваться на провокации и избегайте конфликтов.

ТЕЛЕЦ. Работа может отнимать слишком много времени. В сложных ситуациях старайтесь сохранять спокойствие и невозмутимость. Будьте более терпимы в отношениях с детьми, не давите на них своим авторитетом.

БЛИЗНЕЦЫ. Потихоньку начнет решаться давно волнующая вас проблема, что, конечно же, порадует вас. Вероятны денежные поступления и интересные предложения.

РАК. Нынешний период открывает неплохие перспективы. Только не спешите и не принимайте скоропалительных решений, пусть все идет своим чередом.

ЛЕВ. Неплохо пройдут деловые встречи, можно подписывать различные соглашения. Займитесь своим здоровьем, проведите комплексное обследование организма.

ДЕВА. Это благоприятный период для продвижения по карьерной лестнице, сумеете также решить важные бытовые проблемы. В выходные готовьтесь встречать гостей.

ВЕСЫ. Успех гарантирован тем, кто не терпит суеты и умеет ждать. В финансовом плане этот период будет неплохим, так что можете позволить себе поход по магазинам.

СКОРПИОН. В профессиональной сфере будут преобладать позитивные тенденции, звезды сулят улучшение благосостояния. А вот на личном фронте стоит больше внимания уделять близким людям.

СТРЕЛЕЦ. Сумеете без особого труда решить все животрепещущие вопросы. Проявите осторожность в финансовых делах, особенно тех, что касаются налогов или кредитов.

КОЗЕРОГ. Наступает благоприятное время для карьерного роста, также это хороший период для одиноких представителей знака — звезды предрекают судьбоносное знакомство.

ВОДОЛЕЙ. Проведите работу над ошибками и постарайтесь как можно скорее исправить все недочеты. Ближе к выходным могут возникнуть какие-то трудности, из-за чего придется корректировать свои планы.

РЫБЫ. На этой неделе вам может поступить несколько интересных деловых предложений. Прежде чем согласиться на них, подумайте: посильную ли ношу вы взваливаете на свои плечи. Выходные посвятите полноценному отдыху.

Ранее астролог Людмила Булгакова специально для «ФАКТОВ» составила лунный календарь на неделю с 12 по 18 октября, расписав, что можно и чего нельзя делать согласно положению Луны.

Фото pexels.com

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