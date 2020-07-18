Зеленскому придется рассмотреть петицию с требованием его отставки — 25 тысяч голосов собраны

В пятницу, 17 июля, петиция об отставке Владимира Зеленского в случае нарушения им закона уже набрала более 26 500 голосов, тогда как для рассмотрения необходимы 25 тысяч. Ранее Зеленский не поддержал петицию по легализации оружия.

Петиция обнародована на сайте президента Украины.

«Мы, нижеподписавшиеся, призываем президента Владимира Зеленского выполнить свое предвыборное обещание и подать в отставку с поста президента Украины за нарушение Закона! 18 апреля 2019 в программе „Право на власть“ кандидат в президенты Владимир Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит закон. Этим он обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который прошел только через 4 дня после того заявления. 7 июля 2020 президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал 5,1 млн доходов от погашения ОВГЗ и этим нарушил Закон „О предотвращении коррупции“. Обращаемся к господину президенту с призывом соблюдать слова и подать в отставку, или признать, что за 4 дня до второго тура 18 апреля 2019 он солгал своим избирателям», — сказано в петиции.

Ранее Зеленский ответил на петицию с просьбой назначить Супрун главой Минздрава.

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