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Политика

Певец Виктор Павлик отправился в политику вслед за Зеленским – реакция в сети неоднозначна

12:28 12 октября 2020
Павлик

Популярный украинский музыкант Виктор Павлик, который строит новую семью со своей невестой Екатериной Репяховой, собрался баллотироваться в депутаты Днепропетровского облсовета от партии «Слуга народа». Об этом сам Павлик сообщил в Facebook, опубликовав «зеленый пост».

Среди комментаторов певца были не только те, кто его поздравлял и поддерживал, но и те, кто был удивлен решением Павлика и не приветствует наличия артистов в государственном и местном управлении. У многих после такого решения отношение к Павлику изменилось.

Напомним, недавно в семье певца случилось большое горе — после долгой болезни скончался его младший сын 21-летний Павел.

Фото facebook.com/vpavlik100

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