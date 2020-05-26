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Виктор Павлик перенес свадьбу из-за коронавируса
Популярный украинский музыкант Виктор Павлик и его невеста Екатерина Репяхова перенесли свадьбу из-за пандемии коронавируса. О возможном переносе Екатерина заявляла ранее, а сейчас пара определилась с датой.
Свадьба планировалась на 10 июня, но, по словам Репяховой, все переносится на август.
Екатерина уже отмечала, что свадьба перенесется, если не откроются границы. Родственники Репяховой и друзья живут в разных странах, а быть без них в самый важный день невеста не хочет.
Напомним, что Екатерина уже давно готовится к свадьбе. Она тщательно подошла к выбору нарядов, места, даже дату выбрала, посоветовавшись с астрологом, но карантин все испортил.
Кстати, свадьбу, кажется, планирует и телеведущий Владимир Остапчук. Он представил всем новую девушку и намекнул на помолвку.204
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