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Шоу-бизнес

Виктор Павлик перенес свадьбу из-за коронавируса

15:44 26 мая 2020
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярный украинский музыкант Виктор Павлик и его невеста Екатерина Репяхова перенесли свадьбу из-за пандемии коронавируса. О возможном переносе Екатерина заявляла ранее, а сейчас пара определилась с датой.

Свадьба планировалась на 10 июня, но, по словам Репяховой, все переносится на август.

Свадьба

Екатерина уже отмечала, что свадьба перенесется, если не откроются границы. Родственники Репяховой и друзья живут в разных странах, а быть без них в самый важный день невеста не хочет.

Напомним, что Екатерина уже давно готовится к свадьбе. Она тщательно подошла к выбору нарядов, места, даже дату выбрала, посоветовавшись с астрологом, но карантин все испортил.

Кстати, свадьбу, кажется, планирует и телеведущий Владимир Остапчук. Он представил всем новую девушку и намекнул на помолвку.

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