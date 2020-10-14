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Политика

«Киев — место силы, занят некомпетентной властью», — Сергей Гусовский

14:43 14 октября 2020
Гусовский
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

«Последние 30 лет киевская власть и те, кто возле нее, ведут себя, как оккупанты. Извлекают из города все, что можно. Они не имеют ни уважения, ни любви к нашему городу», — заявил кандидат на должность мэра Киева Сергей Гусовский во время форума «Киев будущего».

Проблема, по мнению политика, в непринятом до сих пор законе о столице, который вернул бы Киеву настоящее самоуправление, которого столица лишена уже 10 лет, так как децентрализация обошла Киев и у мэра нет таких же полномочий, как у руководителей других украинских городов.

«Сейчас в Киеве исполнительная власть не подчиняется Киевсовету. Председатель КГГА назначается президентом, как и председатели райгосадминистраций. Отсюда зависимость от центральной власти. Исполнительным органам фактически безразлично, какие решения принимают в Киевсовете. Мы говорим о том, что самоуправление столицы — ключевое решение того, чтобы Киев был образцом для других городов Украины», — отметил политик.

Еще одной проблемой нынешней киевской власти Гусовский назвал отсутствие видения развития города. В частности, речь идет о современной стратегии развития города, генеральном плане, который отвечает этой стратегии, законе о столице, который восстановит самоуправление и законе об агломерации, чтобы гармонизировать отношения Киева и городов-сателлитов.

«Без решения этих фундаментальных вопросов будет продолжаться хаотическое решения мелких проблем. А все, что мы видим сейчас, это точечные инициативы, которые не складываются в целостную картину», — отметил Сергей Гусовский, который возглавляет список кандидатов в депутаты Киевсовета от партии «За майбутнє».

Политик подчеркнул, что идет в Киевсовет с видением того, что нужно сделать в городе.

«Киев — больше, чем город, больше, чем столица. Это место силы для всего мира. Он обязательно возродится в такой ипостаси. Мы мечтатели, которые предлагают себя в формате служения обществу. Но ключевая позиция, которая отличает нас от других мечтателей, — мы опытные и эффективные», — пояснил Гусовский.

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