В период пандемии важно партнерство бизнеса, власти и общества, — «Фармак»



Крупный производитель лекарственных средств компания «Фармак» (Киев) отмечает важность партнерства для бизнеса, власти и общества. Об этом в ходе заседания Клуба устойчивого развития, который прошел в компании «Фармак», сказала спикер и руководитель Клуба устойчивого развития, руководитель департамента корпоративных коммуникаций и устойчивого развития АО «Фармак» Елена Зубарева.

«Цель партнерство очень важна, особенно сейчас в период пандемии, как в нашей стране, так и во всем мире. Посмотрите, насколько партнерство себя проявило, партнерство власть-бизнес, бизнес и власть, власть и общество, общество и бизнес, сообщества, различные организации — все проявили эти качества партнерства. Сегодня мы находимся в компании „Фармак“ и нельзя не сказать о партнерстве. Мы в период пандемии помимо того, что как любой другой бизнес поставляли аппараты ИВЛ, поставляли лекарства в медучреждения, мы поставили лекарство „пропофол“ без регистрации в страны Европы, Израили. Оно необходимо для лечения последствий коронавирусной болезни. Это как раз то партнерство, о котором говорим. Партнерство — это когда сочетаются бизнес власть и общество», — сказала она.

Зубарева отметила, что роль партнерства невозможно переоценить для украинского бизнеса, которому пришлось буквально выживать в условиях пандемии.

Также она подчеркнула, что для бизнеса важно следовать целям устойчивого развития.

«Сегодня по сути это не вопрос выбора — развивается компания устойчиво или нет — необходимо так наладить бизнес, чтобы он гармонично развивался с природой. Недавно на Всемирном экономическом форуме был обнародован 21 показатель, обязательный для финансовой отчетности и туда вошли показатели, которые идентифицируют с соблюдением достижений целей устойчивого развития… Сегодня мы используем эквивалент 1,7 планеты, времени на размышления нет, нужно действовать», — отметила она.

В ходе заседания Клуба устойчивого развития основатель IT-компании Powercode и онлайн-супермаркета Foodex24 Владислав Савченко рассказал об успешном партнерстве компании с Министерством здравоохранения, Всемирной организацией здравоохранения и Министерством цифровой трансформации, а также об успешном запуске онлайн-супермаркета по доставке Foodex24 за 14 дней в период карантина.

Основатель сервиса по онлайн-поиску лекарств Liki24.com Антон Авринский рассказал о примерах успешного партнерства сервиса с аптеками, страховыми компаниями и гражданами.

В свою очередь член наблюдательного совета компании «Фармак» Петр Чернышов рассказал о проекте по математике для учеников и учителей Kontora PI, основателем которого он является. По его словам, в рамках проекта проведены успешные учебные лагеря по математике для учеников и учителей, при этом в планах проекта — организация годового курса по математике и психологии для учителей.

Как сообщали Українськi Новини, «Фармак» интегрировал принципы устойчивого развития во все производственные процессы.

2019 год «Фармак» закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании «Фармак» экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в «Фармак» работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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