"Популизм не решение проблемы коррупции", — Николай Полозов

Российский адвокат Николай Полозов по поводу первого из вопросов от президента Зеленского украинцам о том, нужно ли пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах, пишет, что дело не в суровости наказания, а в его неотвратимости и прозрачности судебной системы.

«Не совсем мое дело, конечно.

Украинцы сами должны решить для себя какой у них ответ на первый вопрос президента Зеленского о введении пожизненного лишения свободы для коррупционеров.

Но.

Я придерживаюсь мнения, что суровость возможного наказания гораздо менее эффективно предупреждает преступления, особенно в условиях нестабильной системы правосудия развивающейся демократии, чем неотвратимость наказания и прозрачные процедуры судопроизводства.

Понятно, что граждане, которым коррупция поперек горла, с радостью проголосуют хоть за смертную казнь.

Но популизм не решение проблемы.

Рецепты борьбы с коррупцией есть, но это длительный и тяжелый процесс, как для общества, так и для государства.

И ответить на вопрос о готовности к этим поступательным и долгим переменам должен каждый для себя сам", — написал Полозов в Facebook.

По мнению предпринимателя и блогера Алексея Давиденко, из уст нынешнего руководителя Украины вопрос наказания за коррупцию, как минимум, неуместен.



Фото facebook.com/nikolay.polozov

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