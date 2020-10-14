"Популизм не решение проблемы коррупции", — Николай Полозов
Российский адвокат Николай Полозов по поводу первого из вопросов от президента Зеленского украинцам о том, нужно ли пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах, пишет, что дело не в суровости наказания, а в его неотвратимости и прозрачности судебной системы.
«Не совсем мое дело, конечно.
Украинцы сами должны решить для себя какой у них ответ на первый вопрос президента Зеленского о введении пожизненного лишения свободы для коррупционеров.
Но.
Я придерживаюсь мнения, что суровость возможного наказания гораздо менее эффективно предупреждает преступления, особенно в условиях нестабильной системы правосудия развивающейся демократии, чем неотвратимость наказания и прозрачные процедуры судопроизводства.
Понятно, что граждане, которым коррупция поперек горла, с радостью проголосуют хоть за смертную казнь.
Но популизм не решение проблемы.
Рецепты борьбы с коррупцией есть, но это длительный и тяжелый процесс, как для общества, так и для государства.
И ответить на вопрос о готовности к этим поступательным и долгим переменам должен каждый для себя сам", — написал Полозов в Facebook.
По мнению предпринимателя и блогера Алексея Давиденко, из уст нынешнего руководителя Украины вопрос наказания за коррупцию, как минимум, неуместен.
Фото facebook.com/nikolay.polozov
Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.38
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter