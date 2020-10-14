«Наркодилер запустил опрос, нужна ли смертная казнь за распространение наркотиков», — Алексей Давиденко

Президент Владимир Зеленский 14 октября озвучил первый вопрос, который зададут украинцам во время опроса на избирательных участках 25 октября: «Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?» Блогер Алексей Давиденко считает, что из уст нынешнего руководителя Украины этот вопрос как минимум неуместен, о чем он написал на своей странице в Facebook.

«Спортсмен, сидящий на стероидах, инициировал опрос нужна ли пожизненная дисквалификация за допинг.

Наркодиллер, продающий кокаин, запустил опрос нужна ли смертная казнь за распространение наркотиков.

Педофил решил узнать мнение общества на тему химической кастрации.

Живодер интересуется, нужно ли сажать в тюрьму за издевательства над животными.

Карманник просит пострадавших высказаться по вопросу отрезания рук за воровство.

Президент Зеленский решил узнать у людей, нужно ли давать пожизненное за коррупцию", — написал Алексей Давиденко в Facebook.

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Фото из Facebook

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