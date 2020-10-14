Ликвидация визуального мусора и единый визуальный код: началось проектирование трансформации Троещины

14 октября в Офисе Трансформации Троещины состоялось совещание с известными архитекторами Украины на тему реорганизации пространства района. Первоочередными задачами в рамках трансформации Троещины определили введение моратория на застройку района и удаление визуального мусора.

Организатором мероприятия выступил Денис Борисенко, кандидат в депутаты Киевсовета от партии «За майбутнє».

Денис Борисенко

Экспертную позицию представляли архитекторы Петр Маркман, Иван Пономаренко и Иван Мельничук.

Архитекторы отметили, что когда на Троещину будет построено метро, плотность населения района неизбежно увеличится, а вместе со спросом на жилье придут и застройщики.

«Нужно на определенный период трансформации ввести мораторий на увеличение жилого фонда Троещины, пока не будут построены инфраструктурные объекты: детские сады, школы, больницы. Не менее важные задачи — удаление с Троещины визуального мусора и формирование здесь единого визуального кода», — отметил Иван Пономаренко.

Иван Пономаренко

Архитектор Петр Маркман поднял вопрос о правильности синхронизации планов с восприятием жителей района. В частности, он напомнил, как возникла Пейзажная аллея в Киеве. В начале ее строительства люди запаниковали, пошел слух, что снесут Подол и построят новые дома, но жилой фонд не был тронут.

Петр Маркман

Денис Борисенко акцентировал внимание на приоритетах.

«Чтобы начать трансформацию, нам нужно доверие людей. Большой проект должен реализовываться параллельно со множеством малых, не менее важных проектов. Потому что гранд-проекты занимают много времени — с момента проектирования, так и во время строительства. А проекты поменьше должны доказывать людям, что мы делаем свое дело, подтверждая, что троещинцы не зря доверились нам», — подчеркнул кандидат.

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