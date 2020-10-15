Друга Зеленского в ОП возмутили действия советника Ермака

Первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов, в свое время бывший исполнительным продюсером студии «Квартал 95», ополчился на советника руководителя ОП Андрея Ермака Михаила Подоляка. Последний дал оценку его работы в ОП.

«Я так понимаю, что мы вступили в какую-то новую политическую эпоху, раз оценки руководителям Офиса президента и их работе теперь раздает советник, который не так давно появился в ОП. Этак дойдет до того, что советники президентской канцелярии и страной начнут управлять…» — иронизирует Трофимов и добавляет, что раз на должность его назначил Зеленский, то оценку его работы должен давать именно он.

«Очень жаль, что в столь непростое для страны время силы и энергия отдельных людей тратятся на внутренние войны и интриги, а не на преодоление внешних вызовов и укрепление позиций президента и Украины как государства», — пишет Трофимов в своем Telegram-канале.

Так первый замглавы ОП отреагировал на публикацию «Украинской правды», цитировавшей Михаила Подоляка, который ответил на вопрос о возможном увольнении Трофимова: «На прямой вопрос, могут ли освободить Трофимова после местных выборов, советник Ермака Михаил Подоляк ответил: «Оценку Трофимову будет давать лично президент. Вместе с Андреем Борисовичем (Ермаком, — Авт.) и Сергеем Нахмановичем (Шефиром, — Авт.)».

Также Михаил Подоляк, который занимается медийной политикой Офиса Зеленского, пояснил, курирующий региональную политику Сергей Трофимов «должен быть жестким, четко понимать функционал губернаторов».

«Трофимов должен был усиливать губернаторов. То есть когда губер приезжает и говорит, что «вот у меня такая история, то Трофимов должен был быть на его стороне. Как я вижу, Трофимов самоустранился от этой проблемы. Губернаторы болтаются сами по себе, не совсем понимают свой функционал», — заявил Подоляк.

Издание также отмечает, что неприязнь Ермака к Трофимову зародилась после того, как первый заместитель руководителя ОП в одном из интервью заявил, что согласился бы стать следующим руководителем Офиса президента, и что «пленки Ермака» (на них фигурировал брат руководителя Офиса Зеленского Денис Ермак, — Авт.) стали уязвимым ударом для президента.

Фото с сайта президента Украины.



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