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Политика

Кравчук увидел истерию вокруг опроса Зеленского

14:53 15 октября 2020
Кравчук

Вопросом относительно Донбасса президент Зеленский ищет не просто возможность установления мира в этом регионе, но и пути развития ситуации после окончания военных действий. Так в комментарии ТСН первый президент Украины и руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук объяснил, зачем Зеленский выносит на общенациональный опрос тему СЭЗ на Донбассе.

Кравчук напомнил, что такое свободная экономическая зона (СЭЗ) и то, что в Донецкой области уже внедрялся пилотный проект по СЭЗ, но не прижился.

Говоря о нынешнем Донбассе первый президент признался, что не представляет даже, сколько денег и времени нужно, чтобы разрушенный Донбасс по-настоящему восстановить, чтобы там могли нормально жить люди.

«Я поддерживаю саму идеологию СЭЗ, как и вообще поддерживаю то, что Зеленский хочет знать мнение людей. … Я считаю, что президент имеет право знать мнение людей по важным вопросам политической, экономической, социальной жизни Украины», — отметил Кравчук, добавив, что не стоит устраивать истерию по этому поводу на всех телеканалах.

Руководитель ТКГ уточнил, что раз опрос не несет юридических последствий, то он не обязателен. А как его будут использовать или не использовать, это уже вопрос конкретных органов власти.

Напомним, главный редактор издания «Остров» Сергей Гармаш раскритиковал то, как в Офисе президента подали идею о создании СЭЗ на Донбассе. Журналист считает этот вопрос провокационным и манипулятивным, таким, который обязательно запутает избирателя.

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