«В течение суток в украинском сегменте Инстаграма разыгралась настоящая трагедия», — Юрий Романенко о смерти Дмитрия Стужука

Популярный Instagram-блогер Дмитрий Стужук недооценил опасность коронавируса. Халатное отношение к жизни и здоровью погубило Дмитрия — в 34 года он скончался от осложнений COVID-19. Об этом рассказал журналист и редактор Юрий Романенко, призывая всех сознательно относиться к опасной болезни.

«В течение суток в украинской сегменте Инстаграма разыгралась настоящая трагедия. Известный инстаблогер Дмитрий Стужук 8 дней назад заболел ковидом в Турции, где был на семинаре. Он каждый день делал обзоры о том, как шел ход болезни. В общем-то ситуация не выглядела угрожающей, хотя он рассказывал о проблемах, что проявлялись в ходе течения болезни. Потом его положили в больницу, но буквально через сутки он вышел оттуда, поскольку ему разрешили лечиться на самоизоляции…

После выхода Стужук записывал ролики в позитивном формате, веселясь и показывая, как все идет на поправку. Потом он принял ванную. А у него, как оказалось, слабое сердце, надорванное в том числе тренировками в спортзале. Сердце останавливается и его отправляют в реанимацию. Там клиническая смерть и спустя сутки смерть. Ковид особенно жестко бьет по людям с такими болезнями.

И можно сказать, что Стужука погубило халатное отношение к своей жизни и слава. Слава толкала хорохориться, беспечность — делать безумные шаги… Трое детей остались без отца. Мать без сына. Мрачная картина столкновения медийности с реальностью. Относитесь к ковиду серьезно", — призывает Романенко.

Фото Юрий Романенко/Facebook

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