Анна Саливанчук: «Слабость была такая, что не могла взять на руки ребенка, чтобы покормить»

Анна Саливанчук — актриса Киевского театра на Подоле. В кино она начала сниматься с 2007 года, сначала были эпизодические роли в «Возвращаении Мухтара». Актриса стала популярной после выхода сериалов «Сваты», «Однажды под Полтавой», фильма «Свингеры». Анна счастлива и в личной жизни. С мужем, продюсером Александром Божковым, воспитывает 5-летнего Глеба и новорожденного Никиту, которому недавно исполнился месяц. Радость материнства омрачил коронавирус. 35-летняя Анна подхватила COVID-19 спустя пару недель после рождения второго ребенка. Говорит, что сразу почувствовала недомогание, поднялась высокая температура. Поскольку кормящей маме нельзя принимать ряд препаратов, спасалась простыми доступными средствами. Несмотря на болезнь, актриса сама управлялась с домашними делами, готовила своим любимым мужчинам и регулярно делилась ощущениями в социальных сетях. Сейчас Анна уже здорова, она отправила старшего сына Глеба в детский сад, а сама приступила к работе. На момент беседы с «ФАКТАМИ» актриса как раз собиралась делать повторный тест, еще ощущала некоторые симптомы болезни.

«Обоняние возвращается выборочно. Сначала ощутила вкус апельсина, яблока и банана»

— Анна, как вы себя чувствуете?

— Спасибо, уже намного лучше, остался еще кашель, не чувствую всех вкусов и запахов, есть легкое недомогание. По сравнению с тем, что было, просто замечательно. Организм восстанавливается. Обоняние возвращается как-то выборочно. Сначала ощутила вкус апельсина, яблока и банана. Все остальное пробую, но ничего не чувствую.

— Вы очень бережно относитесь к своему здоровью, придерживались всех карантинных мер. Где могли подхватить вирус и какие симптомы ощутили в начале болезни?

— Первым в нашей семье заболел муж. Тест на COVID-19 показал положительный результат. У него были недомогание и температура 37,4. Эти симптомы присутствовали ровно сутки, и все прошло само собой. Никаких других симптомов у него не было, ничего не болело. Но он сидел две недели дома.

Поскольку мы живем вместе, контактировали постоянно, изолироваться мне с детьми не было смысла. Как только у мужа все прошло, я прочувствовала весь спектр симптомов коронавируса на себе. У меня сразу поднялась высокая температура — 39,8. Держалась на таком уровне три дня. Болело горло, слабость была такая, что тяжело было взять на руки ребенка, чтобы покормить. Еще мучила потливость, одежду приходилось менять по несколько раз в день.

На четвертые сутки болезни пропало обоняние. И это было самым ужасным. Потому что в период болезни радовала только вкусная еда, а тут такое ощущение, что жуешь бумагу.

— Как вы лечились? Вы же кормите грудью.

— Температуру сбивала парацетамолом и но-шпой, горло спасала таблетками для рассасывания. Ничего другого позволить себе не могла. Еще делала ингаляции минеральной водой. На четвертый день температура опустилась уже до 38 и так держалась еще два дня, а потом начала снижаться и оставалась в пределах 37 и чуть выше.

«Семейный врач мне сказал: «Наденьте маску, перчаточки и идите сдавайте тест»

— Вы обращались к врачам? Почему вы с детьми на руках сами отправились в больницу?

— Поскольку я кашляла, надо было проверить легкие, сделать КТ. Такая процедура в домашних условиях невозможна. Поэтому пришлось экипироваться и ехать в клинику, чтобы не допустить критической ситуации.

— Как соседи отреагировали на ваш выход?

— Я честно всех предупредила, мы надели маски, перчатки. Сказала консьержу, в какое время будем выходить и заходить, чтобы ни с кем не пересекаться. Кроме того, после нас обработали лифт и коридор. Все отнеслись с пониманием. Это был единственный раз, когда мы вышли из дома во время болезни.

К сожалению, не всем удается придерживаться карантинных мер. Людей просто вынуждают ходить в поликлиники, к семейным докторам, добираться в лаборатории, чтобы сделать тест, который потом еще надо ждать девять дней. Я тоже с этим столкнулась.

— Что вы имеете в виду?

— В первый день болезни звоню своему семейному врачу, а мне говорят: «А что такое, наденьте маску, перчаточки и идите сдавайте тест!». Как? Никого не смущает, что я по дороге могу заразить многих людей!

Наша семейная медицина меня просто покорила. Мне «повезло», мой врач оказалась в отпуске. Кто ее заменяет, не знала. Телефон другого врача не дала и посоветовала идти в поликлинику. То есть еще там посидеть в очереди и заразить всех, кто пришел с разными проблемами. После моего возмущения они лишь сказала: «У меня нет телефона врача, который меня заменяет», — и положила трубку. Сложилось впечатление, что, если у человека нет денег, чтобы обратиться в частную клинику, быстро за немалые деньги сделать тест и КТ, можно сидеть и ждать — пронесет или умрешь. Семейные врачи реально не приезжают, тесты не делают.

У меня заболел папа, который живет в Шепетовке (Хмельницкая область), подозрение на коронавирус. Но там нет тестов. Нужно ехать в Хмельницкий, выстоять там часы в очереди. Так он решил не ехать.

«У нас все на работе не ощущали запахов. Тестов же нет, а на работу ходить надо. Вот кашляли и ходили»

— Как там обстоят дела с медицинской помощью, конкретно в вашем случае?

— У нас все хорошо, поскольку папа — бывший начальник милиции, его все знают и уважают. Поэтому без помощи не остался. А вот как быть простым людям, особенно в глубинке? Это большой вопрос.

У меня сестра живет в Иваничах Волынской области. Там очень много заболевших, при этом никто тесты не делает, ходят спокойно на работу, продолжая заражать другу друга. «Я целое лето не ощущала ни вкусов, ни запахов», — сообщает мне сестра. «Это же мог быть коронавирус», — говорю я. «Ну и что, у нас все на работе не ощущали запахов. Тестов же нет, а на работу ходить надо. Вот кашляли и ходили. А что делать?» — отвечает она. Это меня так возмутило, что я даже написала пост в сети.

— Вы очень активно общались, делились своими ощущениями и при этом отлично выглядели. Как вам это удавалось во время болезни?

— У меня просто не было выбора. Если бы рядом не было двоих детей, я бы, наверное, лежала и плакала в подушку, страдала и жалела бы себя. А так мне постоянно нужно быть на ногах, кормить сыновей и мужа, а во время болезни мужчины ведут себя как дети. Поэтому всегда нужно держать себя в руках. Если честно, Instagram помогает мне быть позитивной. Потому что хочется приносить людям что-то полезное, делиться своим опытом, не пугать, не нагнетать. Очень приятно получать обратную связь, слова поддержки, пожелания здоровья. Это, правда, придает сил. Хотя были два сложных дня, когда совсем не выходила на связь.

— Вы сами готовите, убираете?

— Конечно! Я не придерживалась диет: запекала перепелок, бедрышки с овощами, готовила бульоны, супы, борщ, запеканки. Все по чуть-чуть.

— Вы уже вернулись в форму после родов?

— Еще не достигла желаемого результата, но уже сбросила 14 килограммов. Мне бы еще от пяти избавиться, и буду счастливым человеком. В принципе, сейчас я такая, какой была до похудения. Это нормальный вес для жизни, но камера полнит. Поэтому есть над чем работать, и я знаю, какой могу быть. И буду. Только за время болезни ушло три килограмма. Но, к сожалению, из-за вируса и молока стало меньше, ребенку не хватает, приходится докармливать смесями. Это меня очень расстраивает. Старшего сына я кормила полтора года.

— Как на малыше отразилось ваше состояние и препараты, которые вы принимали?

— Витамин С вызвал сыпь. Поэтому прекратила его принимать. Старший сын Глеб чувствует себя отлично и был счастлив: мама и папа дома, постоянно все вместе. Он просто кайфовал, даже не хотел заниматься. И в садик не очень хочет идти. На последнем сроке беременности я решила оставить его дома, чтобы избежать дополнительных рисков. Потом, после рождения Никиты, тоже взяли паузу, а затем — карантин. Словом, Глебу понравилось дома с мамой и папой.

— Глеб не ревнует вас к Никите?

— Все меня предупреждали и пугали, что такое будет. Но старший просто обожает младшего брата, просыпается и засыпает с ним, хочет все время его обнимать и тискать. Мне иногда кажется, что может и придушить в порыве нежности. Так его любит, что аж страшно.

— Когда планируете возвращаться к работе?

— Один проект, четырехсерийный фильм, я уже пропустила из-за коронавруса. В ноябре начну сниматься в новой картине. Также начинаются репетиции в театре — играю в интересном спектакле по Вампилову.

«Все билеты на спектакли уже проданы. Людям так надоел этот коронавирус, заточение дома!.. Они жаждут позитивных эмоций»

— Как изменились условия работы во время карантина?

— Конечно, пандемия внесла коррективы. Летом дважды останавливались съемки сериала «Однажды под Полтавой», потому что у членов команды были подтвержденные случаи коронавируса. Лично я в тот период пять раз сдавала тест. Все на площадке, кроме актеров в кадре, находятся всегда в масках и перчатках, везде антисептики. Посторонние на площадку не допускаются. Продюсер даже ввел штрафы за нарушение режима, если кто снял маску. Считаю, так должно быть всегда! Это элементарные правила безопасности в людных местах.

В театре немного сложнее. Невозможно репетировать пять часов в маске. Актеры просто не выдерживают. Поэтому на репетициях снимаем маски. Кстати, по моим наблюдениям, в театре и болеют меньше.

— Билеты на спектакли продаются?

— Очень странно для нынешних реалий и неутешительной статистики, но все билеты на спектакли уже проданы. Людям так надоел этот коронавирус, заточение дома!.. Они жаждут позитивных эмоций.

Зрителей в зале для безопасности размещают через ряд. Все должны быть в масках. А чтобы отработать проданные заранее спектакли, ввели дневные сеансы, будем играть по два спектакля в день. Это двойная нагрузка для актеров, но театрам тоже нужно как-то выживать.

Я ни за что сейчас не пошла бы ни в театр, ни на концерт. Как люди решаются на посещение публичных мероприятий, не понимаю. Но они кайфуют, это их право и выбор.

— Кто будет присматривать за детьми, пока вы на работе?

— Доверяю только моей маме, она помогала мне с Глебом и теперь будет нянчить Никиту. Дети для нее — как витамин молодости. Она обожает внуков и сейчас ужасно скучает.

— Как коронавирус повлиял на вашу жизнь, на отношение к ней?

— Так много, как за последние три недели, я никогда не спала. Накопилось очень много работы. Время потрачено зря, 10 дней заточения — без свежего воздуха и прогулок. Прогуливаться на балконе — это ужасно.

Какой-то переоценки ценностей у меня не случилось. Мне кажется, это слишком громкие и пафосные слова. Я давно расставила приоритеты и следую им. И коронавирус тут ни при чем. Переболела и переболела, идем дальше. Главное, чтобы болезнь не возвращалась и чтобы все были здоровы!

Ранее Анна Саливанчук рассказывала в интервью, как планировала приводить себя в форму после родов.

Фото в заголовке: Instagram Анны Саливанчук

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