Арахамия и Шуфрич схлестнулись у Шустера из-за марихуаны

Народные депутаты Нестор Шуфрич («Оппозиционная платформа-За жизнь») и Давид Арахамия (глава фракции «Слуга народа») устроили перепалку в эфире политического ток-шоу из-за одного из вопросов будущего опроса избирателей. Речь идет о легализации медицинского каннабиса.

«Ребята, шо вы курили, если у вас четвертый вопрос легализация марихуаны, не лечебный там каннабис? Давайте называть вещи своими именами — марихуана!» — пошел в наступление Шуфрич.

В ответ Арахамии пришлось объяснять разницу между медицинским каннабисом и наркотическим, то оппонент не успокоился и заявил, что с помощью тяжелобольным в Украине все и так в порядке — они могут получать даже морфий, не говоря уже о каннабисе.

Напомним, ранее украинская журналистка назвала вопрос о каннабисе преступлением власти.

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