День может принести немало переживаний: гороскоп на 19 октября для всех знаков зодиака

Понедельник, 19 октября, может принести немало переживаний. Удача ждет тех, кто сумеет обуздать эмоции и трезво оценивает свои силы. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 19 октября для всех знаков зодиака. Астрологические прогнозы на неделю и месяц читайте здесь.

ОВЕН

Могут возникнуть трудности в завершении начатого дела. Если чувствуете, что не можете в данный момент продвинуться дальше, то лучше все отложить на определенный период. Некоторые одинокие Овны сегодня могут встретить свою любовь.

ТЕЛЕЦ

Вполне вероятно, сумеете узнать сегодня кое-что важное, что поможет прояснить некоторые моменты и поставить все на свои места. В решении серьезных вопросов надейтесь только на собственные силы.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды советуют отнестись со всей серьезностью и осторожностью к поступающей информации. Не верьте никому на слово, тщательным образом все проверяйте. Уделите пристальное внимание работе сердца и почек.

РАК

Это благоприятный период для продвижения вверх по карьерной лестнице. Также звезды сулят успех и на амурном фронте. Ваша интуиция сегодня может оказаться очень ценным советником, старайтесь почаще к ней прислушиваться.

ЛЕВ

Жизненный потенциал у вас сейчас находится на низком уровне, поэтому постарайтесь не предпринимать каких-либо активных действий, избегайте стрессов и умственных перегрузок. Старайтесь больше времени проводить с семьей, побалуйте своих близких чем-нибудь приятным.

ДЕВА

Сбить вас с намеченного пути сегодня вряд ли кому-то удастся. Вы четко знаете чего хотите и, что самое главное, знаете, как этого добиться. В делах амурных наметился значительный прогресс, не стесняйтесь признаваться в своих чувствах любимому человеку.

ВЕСЫ

День подходит для проведения деловых переговоров, работы с документацией. Удачно будут складываться и походы по различным инстанциям. Вероятно поступление хороших новостей или интересных предложений.

СКОРПИОН

В этот день лучше отказаться от новых затей, так как достигнуть желаемого будет проблематично. И, несмотря на массу затраченных усилий, результат вас вряд ли порадует. Заканчивайте начатое ранее, больше гуляйте на свежем воздухе и держитесь в стороне от чужих конфликтов.

СТРЕЛЕЦ

Двойственный и довольно нервный период ожидается. Но все же в этот день будет больше хорошего, чем плохого. Старайтесь только во всем искать позитив, тогда и дела будут складываться весьма удачно.

КОЗЕРОГ

Гороскоп советует держаться подальше от тех, кто сегодня будет сулить вам золотые горы. Не ввязывайтесь в какие-либо авантюрные предприятия, иначе рискуете многое потерять. К близким людям старайтесь не предъявлять слишком больших требований.

ВОДОЛЕЙ

День приготовил для вас немало интересных возможностей. Во многом сумеете добиться успеха, если будете прислушиваться к голосу разума. Проявите осторожность с малознакомыми людьми, не доверяйте им свои секреты.

РЫБЫ

Предстоит масса дел. Несмотря на то, что планы могут постоянно меняться, многое из задуманного удастся все же реализовать. Неплохо было бы устроить разгрузочный день и дать желудку отдохнуть от тяжелой пищи. И уж тем более сегодня следует забыть об алкоголе.

Хорошего вам дня!

Фото pixabay.com

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