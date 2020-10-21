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Политика

Стало известно о планах Зеленского вернуть Милованова

12:24 21 октября 2020
Милованов

В Офисе президента после местных выборов 25 октября ожидаются кадровые перестановки. Об этом сообщает «НВ», ссылаясь на три независимых источника.

Бывший глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в правительстве Гончарука Тимофей Милованов якобы может вернуться в президентскую команду, но его будущая должность пока неизвестна.

Своих постов в ОП могут лишиться первый заместитель главы Офиса Сергей Трофимов и заместитель главы ОП Юлия Ковалив.

Замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко могут повысить до первого заместителя.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зеленский намерен уволить первого заместителя главы ОП Сергея Трофимова, поскольку у него не сложились отношения с Андреем Ермаком и его близким окружением.
Неприязнь Ермака к Трофимову зародилась после того, как его первый заместитель в одном из интервью заявил, что согласился бы стать следующим руководителем Офиса президента, и что «пленки Ермака», на которых фигурировал Денис Ермак, стали уязвимым ударом для Зеленского.

До назначения в Офис президента Трофимов работал исполнительным продюсером студии Квартал 95. На Банковой он отвечает за региональную политику, а также за взаимодействие с религиозными организациями. К слову, неделю назад Трофимов и его супруга Анастасия обвенчались в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре в Феофании. Проводил обряд митрополит Онуфрий.

Фото epravda.com.ua

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