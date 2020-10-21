«Мы учим воспитанников детдомов и интернатов, как стать успешными»

— Я из тех женщин, которые и карьеру делают, и детей растят, — говорит основательница социального проекта HANDCRAFTS by orphans («Ручные работы от сирот») Валентина Шатохина. — Возглавляла рекламное агентство, работающее, в основном, на крупные зарубежные компании. Не удивительно, что в дни родов всех моих троих детей работала. Когда попросился на свет третий ребенок, еле успела доехать до роддома. Благополучно родила дочь. Прошло совсем немного времени после того, как меня привезли в палату, уложили рядом малышку, и вдруг звонок — один из заказчиков напомнил, что я должна утвердить важный документ. Пришлось включить ноутбук и выполнить работу. Вот в таком напряженном ритме я трудилась. Не могу сказать, что мне это не нравилось, но все же решила пойти в декретный отпуск. Наше рекламное агентство помогает детским домам и интернатам. Я видела, что дети, годами живущие в замкнутом мире, имеют смутное представление о том, что происходит за стенами заведений. Их нужно готовить к взрослой самостоятельной жизни, в которой придется зарабатывать на себя (сейчас они на содержании государства), выбрать и получить профессию. В декрете у меня возникла идея помочь им в этом.

«Формируем у ребят предпринимательское мышление»

— Вместе с психологом и волонтером Инной Бессмертовой организовали благотворительный фонд ORPHAN EDUCATION CLUB (переводится как «Образовательный клуб для сирот»), — продолжает Валентина Шатохина. — Но как его финансировать? Один из путей — самим зарабатывать, занявшись социальным предпринимательством. То есть бизнесом, конечная цель которого не обогащение, а подготовка детдомовцев к взрослой жизни. От знакомой узнала, что Программа развития ООН будет проводить в Харькове конкурс социальных стартапов. Мы решили участвовать в нем, хотя идеи стартапа у нас тогда еще не было. Она возникла у меня за день до поездки на конкурс.

— В чем ее суть?

— В том, чтобы учить детей делать различные вещи на продажу, а деньги от реализации товаров зачислять на индивидуальные счета воспитанников. Получить накопленную сумму они смогут после окончания школы. Для них это будет финансовой подушкой в начале взрослой жизни.

Каким я тогда задумала проект, таким он и вышел на практике. Мы говорим подросткам: «Настанет день, когда вам придется покинуть детский дом (или интернат). Окажетесь за его стенами, а у вас почти нет денег. Как их заработать? Использовать знания и навыки, которые мы вам дадим. Например, можете заняться изготовлением крафтового (ручной работы) мыла. Мы научим вас не только, как его сделать, но и продать».

В итоге у подростков развивается предпринимательское мышление. При этом мы их учим практическим навыкам: рисовать, стричь, шить, вязать, плести браслеты, картины из шерсти… Понятно, что не все займутся бизнесом, поэтому даем знания о различных профессиях.

Наша помощь нацелена на то, чтобы дети стали успешными во взрослой жизни, и вариант «пойду украду» для решения материальных проблем даже не приходил им в голову.

— На конкурсе в Харькове вам предоставили грант на этот проект?

— Да, мы стали победителями и грант (разглашать его сумму не имею права) нам дали. Но начался конкурс с разочарования. Организаторы заявили, что собрали стартапы в области высоких технологий, поэтому наш проект «не формат». И все же мы не уехали. Познакомились с программистом с Ирана, который помог сделать сайт нашего проекта, создать нужные нам боты (компьютерные программы). Мы не надеялись на получение финансирования, как вдруг организаторы конкурса обрадовали: «Вы одни из главных претендентов на победу». В результате мы получили деньги, за которые развернули наш проект HANDCRAFTS by orphans.

— Сложно было наладить контакт с воспитанниками детдомов и интернатов?

— Поначалу многие из них отнеслись к нам без интереса. Оно и понятно — ребята привыкли, что благотворители везут подарки. А мы приехали без подарков, вместо этого предложили поучаствовать в мастер-классах. Вот нас и проигнорировали. Точнее, мы рассчитывали, что в первом занятии будут участвовать 40 детей, а остались лишь 15. Но мы не отчаивались. Рисунки ребят напечатали на футболках, регланах, рюкзаках и отправили им в подарок. К тому же разместили изделия с этими рисунками на своей странице в «Инстаграме». Это произвело неизгладимое впечатление на всех воспитанников, и на следующее занятие записались уже 60 человек.

Сотрудничаем с дизайнером, который оцифровывает рисунки детей. А также с несколькими фирмами, наносящими эти изображения на футболки и другие вещи. Из более чем 100 рисунков, которые я отобрала, шесть-семь рекордсмены покупательской популярности. А самым большим спросом пользуются подушки с аппликациями.

Для стимулирования интереса к работе подросткам вручают футболки, на которых красуются созданные ими рисунки

— Вы пригласили художников и мастеров прикладного искусства для обучения подростков?

— Нет. Главный критерий отбора волонтеров — умение и желание работать с детьми. А учителями выступают компьютерные программы. Они пошагово с помощью фотографий показывают, как нарисовать что-либо или изготовить. Для создания бота мы сделали порядка трех тысяч фотографий. По снимкам детям учиться гораздо удобнее, чем по видеороликам.

«Уже более 120 подростков имеют на своих счетах деньги от продажи созданных ими вещей»

— Как карантин отразился на вашем проекте?

— Мы не имели доступа к нашим подопечным весной во время жесткого карантина. Но с 25 мая возобновили поездки к ним. Все лето проводили занятия на улице. Однако осенью из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране директора детдомов и интернатов попросили отложить на некоторое время наши визиты.

— Возможно, дети уже по своей инициативе создают рисунки и вещи на продажу?

— У них нет бумаги для рисования, красок, кисточек, шерсти, заготовок для пошива подушек, ингредиентов для изготовления мыла. Оставить материалы не можем — наверняка, найдутся те, кто все это сломает, порвет, выбросит в мусорник. А ведь, например, материалы для мастер-класса по рисованию стоят восемь тысяч гривен — мы берем высококачественные бумагу, краски, кисточки. Так что относимся ко всему бережно, после проведения мастер-классов материалы увозим с собой.

Валентина Шатохина: «Самым большим спросом среди товаров из нашего ассортимента пользуются подушки с аппликациями»

— Много ребят уже заработали деньги?

— Больше 120 человек. Часть пока ничего не заработали — их товары еще не нашли покупателей. Для стимулирования интереса к работе передаем подросткам футболки, на которых красуются созданные ими рисунки. Каждая такая футболка стоит 400 гривен.

Важно понимать, что заработками этих детей не простимулируешь. Они годами живут в детдомах и интернатах, поэтому не имеют ясного представления о ценности денег. Мало кто из них ответит на вопросы: «Одна гривня — это стоимость пачки мороженого, буханки хлеба, коробки спичек?» «Что можно купить за 100 тысяч гривен — машину, дом, вертолет или вообще ничего из перечисленного?»

За первые три месяца реализации проекта нам удалось, как говорят предприниматели, выйти в ноль — уравнять расходы и доходы. Это очень хороший результат для столь короткого срока. Однако из-за пандемии продажи в Украине вещей, которые изготовили участники нашего проекта, к сожалению, значительно снизились. А грант, который мы получили от Программы развития ООН, уже израсходован. Еле сводим концы с концами. Поэтому всячески ищем выходы на украинскую диаспору за рубежом, чтобы она заказывала наши товары. Кстати, они высокого качества. Я тщательно, даже придирчиво, отбираю продукцию. Поэтому определенная часть изготовленных детьми вещей не выставляется на продажу. Мы реализуем свои товары через соцсети и в бизнес-центрах Киева.

Организаторы проекта «Ручные работы от сирот» работают с детдомами и интернатами в глубинке, где другие благотворители не бывают

— Облагается налогами выручка от этих продаж?

— Да, и весьма большими — 47 процентов. Представляете, сколько нужно продать, чтобы наши подростки хорошо заработали? Но все равно финансовый результат, пусть даже скромный, очень важен с психологической точки зрения. Он дает детям ощущение, что они работают не зря. Наши психологи говорят, что сам факт того, что кто-то купил вещь, созданную подростком, резко повышает его самооценку. Это очень важно.

— Кто покупатели?

— Я полагала, что это будут мои сверстницы — женщины в возрасте 35—40 лет, поскольку они знают, что значит быть мамой и готовы поддержать ребят из детдомов и интернатов. Но ошиблась с прогнозом. Оказалось, покупают у нас, в основном, женщины помоложе — 25—28 лет. Это поколение более отзывчивое, чем мое.

Замечу, что участниками нашего проекта стали воспитанники детдомов и интернатов Кировоградской, Луганской и Донецкой областей, которые находятся в отдаленных селах, где нет асфальтированных дорог. По этой причине другие благотворители туда не ездят.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о круглом сироте Ване Литвинове, который все свободное время посвятил помощи обездоленным детям и стал лауреатом премии «Гордість країни».

Фото со страницы Валентины ШАТОХИНОЙ в Facebook

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