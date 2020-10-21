Как защититься от загадочного вируса

Сегодня наиболее пострадавшими от пандемии являются те области, в которых чаще всего игнорируются рекомендации врачей. Многие граждане по сей день ходят без масок и нарушают дистанцию. Кроме того, люди уже давно потеряли бдительность из-за ошибочных прогнозов экспертов, будто бы вторая волна начнется только осенью. Однако известный винницкий нарколог, психоаналитик и публицист доктор Александр Овсянюк с этим не согласился — он заблаговременно предупреждал, что новая волна пандемии начнется раньше, чем наступит осень.

Напомним, 5 августа 2020-го в винницкой областной газете «33 канал» доктор публично спрогнозировал, что вторая волна пандемии стартует именно в день великого православного праздника, что, по мнению Овсянюка, символично: «Ведь День Преображения Господнего отмечается 19 августа».

«И только задним числом многочисленные СМИ начали сообщать, что именно с 19 на 20 августа началась вторая волна роста пандемии. И она продолжается по сей день. Это удивительное предсказание произошло за 14 дней до начала второй волны! И нам, возможно, следовало бы более ответственно и своевременно подготовиться к новому всплеску пандемии», — считает доктор, прокомментировав эту актуальную тему в статье «Истинные пророчества сбываются!»

Статья доктора Овсянюка нашла отклик у читателей «ФАКТОВ», которые написали много комментариев под его статьей.

Приводим наиболее мудрые отзывы, интересные мысли и даже новые остроумные анекдоты.

По мнению пользователя Andrej Ovsyanyuk, глубокий духовный кризис может стать причиной многих недугов.

Другой читатель сайта «ФАКТЫ» great guru пишет, что он экстрасенс и был здесь.

Еще пользователь с ником Arseniy Kostin выразил доктору респект.

По мнению Tatyana Pavlovna, если бы люди не были столь эгоистичны, то и проблем было бы меньше.

Пользователь Arseniy Kostin остроумно сравнивает яички и яйца.

Читатель сайта под ником exxpert отметил точность пророчества доктора Овсянюка.

Позже пользователь Arseniy Kostin оставил еще один комментарий, отметив, что от так называемых «гуру» доктор отличается своими плодами.

Еще один читатель сайта «ФАКТЫ» Valentin Molchanov рассказал о своем счастливом знакомстве с доктором Овсянюком.

Читатель сайта «ФАКТЫ» Andrej Ovsyanyuk добавил еще один комментарий, в котором отметил важность веры: «Скрытая защита от любых вирусов у нас есть. Даже в отдельно взятой семье эта зараза не властвует над всеми!!! Но вера без дел мертва. Наша единая защита — это позитивное мышление и чувство общей ответственности. Один за всех — все за одного! Но пьяному „море по колено“, а курение и ожирение снижают иммунитет. Думайте, верьте и берегите жизнь. Победа за нами!»

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