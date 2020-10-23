Ниша «шоу» и яркости в полной мере не победили экспертность и ответственность, — политолог

Некоторые кандидаты на местных выборах в столице показывают яркие шоу вместо ответов на вопросы, которые волнуют киевлян. Такое мнение озвучил политический эксперт Александр Мусиенко на своей странице в Facebook.

По его мнению, отдельные претенденты вместо содержательного разговора соревнуются в том, кто лучше пошутит.

«Конечно, следует признать, что на это существует определенный запрос среди граждан. В этой нише частично растягивают голоса те, кто активно друг с другом соревнуются в „Tik-Tok“. Однако за борьбой в роликах отсутствует действительно профессиональная дискуссия на тему развития инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и жизнедеятельности города», — считает эксперт.

В то же время, по мнению эксперта, именно ответы на эти вопросы больше всего волнуют жителей столицы. В этом направлении Мусиенко отметил активную деятельность Алексея Кучеренко.

«Пока кто-то снимает видео, рисует картинки, Алексей Кучеренко проводит экспертные дискуссии, встречается с жителями, акцентирует внимание на путях решения проблем. При этом он демонстрирует план развития города», — написал Александр Мусиенко.

Политический эксперт отметил достаточно серьезные шансы выхода Алексея Кучеренко во второй тур с действующим мэром Виталием Кличко.

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