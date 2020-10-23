«Колись ми зіграємо з Дієго в футбол на небі»: яким був легендарний Пеле (фото, відео)

Якось у Пеле у розпал його зіркової кар'єри запитали: «Чи з'явиться колись у футболі другий Пеле?» «Виключено! — не розгубився бразилець. — Мої батьки вже давно згорнули виробництво».

Коли легендарний футболіст закінчував грати, я, зізнатися, тільки-но пішов до школи. Та й живцем бачив його лише раз — 20 років тому під час фінального матчу чемпіонату Європи на стадіоні «Де Кюйп» у Роттердамі. Але як не вірити очевидцям його кар'єри: другого такого майстра в історії футболу не було. Пеле без перебільшення знає весь світ. І це не пусті слова. Соціологічне дослідження, проведене у різних куточках планети, дало просто приголомшливий результат: 95 осіб із 100 опитаних точно знали, хто такий Пеле.

Він футболіст номер один минулого століття та єдиний на планеті гравець — триразовий чемпіон світу. Але, напевно, найяскравіший алмаз у його короні — титул найкращого спортсмена XX століття, яким Пеле нагородив Міжнародний олімпійський комітет. І це при тому, що бразилець не тільки не був олімпійським чемпіоном, а й… жодного разу не брав участі в Олімпійських іграх.

29 грудня Пеле помер у 82 роки після тяжкої хвороби. «Колись ми зіграє мо з Дієго в футбол на небі», — сказав кілька років тому бразилець після смерті Дієго Марадони. Зіграють…

10 фактів з життя Короля футболу

«Король та один з його вболівальників»: Пеле та… Папа Римський

1. Знайомством з ним пишалися багато знаменитостей — від Шарля де Голля до Тоні Блера. А фотографія, на якій президент США Роберт Кеннеді обіймає в роздягальні стадіону «Маракана» Пеле, що стоїть намиленим поруч із душем, обійшла весь світ. Схожа на гарну легенду і невигадана історія про припинення на одну добу громадянської війни, що бушувала в Заїрі. Ворогуючі сторони просто захотіли подивитися матч за участю Пеле. Коли «Сантос» поїхав, війна відновилася.

Багато писали про бідняка, який пройшов через всю Африку з Кейптауна до Касабланки, щоб потрапити на матч за участю Короля футболу (до речі, це прізвисько закріпилося за Пеле після 1961 року. Так його вперше охрестила французька преса під час турне «Сантоса» цією країною). А в липні 1995 року ще один африканець у трюмі американського суховантажа зайцем переправився через Атлантику і пішки пройшов усю Бразилію, щоб побачитися з Пеле — попросити… помирити племена тутсі та хуту, що воюють у Руанді.

Популярність «заступника Бога з футболу» була настільки великою, що тисячі бразильських хлопчаків почали вчитися грамоті лише для того, щоб прочитати першу книгу «Я — Пеле», що вийшла після чемпіонату світу 1958 року. Та про що говорити, якщо нікого в Бразилії анітрохи не здивував опублікований якось у газеті підпис під фотографією: «Король та один з його вболівальників». На знімку були зображені Пеле і… Папа Римський.

2. Едсон Арантес дос Насіменто (справжнє ім'я Пеле) народився в маленькому селищі Трес-Корасаєс на південному сході Бразилії в ніч проти 23 жовтня 1940 року. Батько маленького Едсона Дондіньо був футболістом-невдахою. І коли майбутній геній розбивав шибки м'ячем, мати лаяла хлопця, пророкуючи жебраче, як і в його тата, життя. До речі, перше, що зробив Пеле, коли став багатим, купив матері будинок. Підлітком Діко (так ласкаво його називали в сім'ї) заробляв гроші ремонтом взуття і мріяв стати… пілотом.

Пеле його прозвали ще у дитинстві. Звідки взялося це прізвисько і що воно означає, точно не знає ні сам легендарний бразилець, ні хтось із його рідних та друзів. У португальській мові воно співзвучне слову «шкіра», хоча, можливо, коріння у слова арабське (у дитинстві Пеле доводилося спілкуватися з емігрантами з Сирії та Лівану). Або єврейське. На івриті «пеле» означає «диво».

Щоправда, у Короля футболу таки є своя версія : «Мій батько грав за „Бауру Атлетико“. Був голкіпер на ім'я Біле, суперник мого тата. І хлопці, щоб мене позлити, почали називати мене Біле, що пізніше переросло в Пеле. Я бився з ними, бо прізвисько мені не подобалося. А ви знаєте, що коли тобі не подобається прізвисько, воно до тебе приростає».

3. Улюблена цифра Пеле — 7. У футбол він почав грати у 7 років, а перша його команда називалася «7 вересня». Дивно, але й перший свій гол на терені професіонального футболіста 15-річний хлопець забив теж 7 вересня, а чемпіоном світу став у 17 років. Саме стільки було Пеле у 1958 році на чемпіонаті світу у Швеції, коли збірна Бразилії вперше у своїй історії стала найсильнішою на планеті, а юного Пеле визнали найкращим молодим гравцем турніру. Дуже навіть доречно згадати і про те, що офіційно визнаних дітей у бразильця теж семеро.

Вперше бразилець став чемпіоном світу у 17 років

4. За свою яскраву футбольну кар'єру в 1363 зіграних поєдинках він набив у ворота суперників 1281 гол! Бувало, забивав по два, три, чотири м'ячі, а 21 листопада 1964 року Пеле провів свій найрезультативніший матч, 8 (!) разів вразивши ворота «Ботафого». При цьому мало хто знає, що кілька разів він грав у офіційних поєдинках… воротарем «Сантоса». А взагалі Пеле — єдиний у світі футболіст, 1000-й гол якого став пыдставою для загальнонаціонального свята. Міністерство зв'язку Бразилії навіть випустило мільйонним тиражем спеціальну поштову марку, а м'яч, яким було забито той пам'ятний гол, через роки продали на аукціоні в Сан-Пауло за 22 тисячі 400 доларів.

Відео 1000-го голу Пеле

Секрет майстерності Пеле криється у його феноменальних фізичних даних та величезній працьовитості. Відомо, що на піку своєї спортивної кар'єри форвард пробігав 100-метрову дистанцію менше ніж за 11 секунд, зовсім небагато поступаючись показникам професіональних легкоатлетів-спринтерів. А, маючи не найбільший за футбольними мірками зріст (173 см), стрибав у висоту… на два метри (для порівняння: встановлений 1963 року радянським легкоатлетом Валерієм Брумелем світовий рекорд 2 метри 28 сантиметрів протримався вісім років).

5. Якось у Колумбії «Сантос» бразильця грав з однією з місцевих команд, матч судив колумбієць. І вже в першому таймі рефері став щосили допомагати співвітчизникам: не призначив пенальті за знесення Пеле, зарахував гол, забитий у ворота «Сантоса» з офсайду. До початку другого тайму ситуація загострилася. За рахунку 1:1 суддя вигнав з поля Пеле, що наважився висловити невдоволення черговим ляпсусом арбітра. І тут сталося те, чого ще ніколи не знала історія футболу: колумбійські вболівальники ополчилися проти свого ж колумбійського судді, який підсуджував місцевій команді! Почався скандал, спалахнули бійки, а на трибунах пролунав обурений крик: «Ми платимо свої гроші, щоб бачити на полі Пеле, а не цього паяца суддю!» У нещасного арбітра полетіли яблука, пляшки, каміння.

Справа закінчилася тим, що вперше в історії футболу з поля було вилучено… суддю! Його змінив один із помічників, який взяв до рук свисток замість прапорця.

Першим же рішенням нового судді була вимога про повернення на поле Пеле, котре супроводжувалося бурею овацій. Матч продовжили, бразилець забив свій «обов'язковий» гол, «Сантос» виграв — 3:1, уболівальники залишилися задоволені.

У футболці «Сантоса»

Разом із Сильвестром Сталлоне знаменитий бразилець знімався у фільмі «Втеча до перемоги»

6. За своє життя Пеле був одружений тричі. Від першої дружини Розе-Мері, з якою він одружився на початку 1966 року, у бразильця троє дітей — дочки Келлі-Крістіна, Дженіфер і син Едіньо, який пізніше без особливого успіху захищав ворота «Сантоса» і потрапив до в'язниці за наркотики. До речі, після того, як у сім'ї Короля футболу народилася третя дитина, Пеле зробив собі операцію з перев'язки сім'явивідних проток і природним шляхом зачати дітей уже не міг. Бразилець пішов на такий крок, щоб позбавити дружину небажаних вагітностей. До певного часу в зірковій сім'ї панувала ідилія, але в 1978 році подружжя розлучилося. До честі обох — без биття посуду, істерик та взаємних образ. До того ж Розе-Мері та діти отримали гідну компенсацію.

Вдруге 53-річний Пеле одружився лише у квітні 1994-го з 34-річною білявкою Ассирією, лікарем-психологом. Весілля зіграли у Ресіфі, рідному місті нареченої. З такої нагоди міська влада поквапилася: вулиці, якими рухався кортеж з нареченими, були заново вимощені, а будинки пофарбовані. На святкуванні були присутні не лише родичі, а й 300 запрошених з усієї країни гостей, яких 170 поліцейських захищали від тисяч фанатів, котрі брали штурмом католицьку церкву.

Шлюб з Ассирією збагатив світську хроніку ще однією пікантною деталлю, яку почали смакувати на великосвітських раутах і в пивних барах по всій країні: Ассирія заявила про бажання мати дітей від коханого чоловіка. Здавалося, це неможливо, але після консультацій з лікарями США Ассирія все ж завагітніла. Щоправда, внаслідок штучного запліднення. Через дев'ять місяців у родині Пеле народилися різностатеві близнюки — Селесте та Джошуа.

Третя обраниця бразильця — Марсія Сібела Аокі, яка молодша за Пеле на 25 років. З нею Король футболу познайомився ще у 1980-ті, а жити разом пара розпочала у 2010-му. Однак узаконити свої стосунки наречені вирішили лише через п'ять років.

7. Непогано «попрацював» темношкірий красень і «на стороні». Позашлюбних дітей у нього принаймні двоє. У 2002 році Пеле визнав своєю дочкою Флавію Христину Курц де Карвальо. Зараз їй 54 роки, вона плід одного із швидкоплинних романів Короля футболу 1968-го. А ще одна дочка, Сандра, народилася 1961 року внаслідок позашлюбного зв'язку Пеле… з хатньою робітницею (в 2006 році вона померла від раку). Батьківство знаменитого бразильця в обох випадках підтверджено аналізами ДНК.

8. Пеле складав і сам виконував свої пісні — сентиментальні та не позбавлені смаку. У нього непоганий слух та властиве кожному бразильцеві почуття ритму. Король футболу зробив посильний внесок у підвищення морального духу своєї збірної перед чемпіонатом світу-2002, записавши в студії власний хіт, який мав назву «У боротьбі за п'ятий» (себто Кубок світу).

Неодноразово Пеле пробував себе у ролі кіноактора, знімаючись у серіалах. Якось — у холостяцькій період між двома шлюбами — навіть примудрився засвітитися в еротичному фільмі. До речі, свого часу перша дружина гравця Розе-Мері категорично відкинула запрошення, що надійшло йому, перевірити свій талант у кількох постільних сценах із самою Бріжит Бардо.

А ще Пеле разом із Сильвестром Сталлоне знімався у фільмі «Втеча до перемоги» у ролі ватажка ув'язнених у фашистському концтаборі, які проводили футбольний матч зі своїми наглядачами. Досить плідно Король футболу попрацював і на державній службі — як міністр спорту Бразилії.

З Сільвестром Сталлоне на зйомках фільму «Втеча до перемоги»

9. Після завершення кар'єри кумир уболівальників став успішним бізнесменом (свого часу статки Пеле оцінювали в 70 мільйонів доларів). У нього добре виходить заробляти на всьому, що може бути пов'язане з його ім'ям. За своє життя легендарний футболіст чогось тільки не рекламував: від магнітофонів Sony до дачних будиночків на пляжі Гуаружа під Сан-Пауло, від авіакомпанії «Пан Амерікен» до льодяників «Дропс». Єдине табу — реклама спиртних напоїв та тютюнових виробів. А хто ж не чув про його знамениту, але далеко не найкращу каву «Пеле»?

Щоправда, бувало в житті Пеле і таке, що помічники-«доброзичливці» пускали за вітром його солідні заощадження. 1974-го форвард, здавалося, остаточно залишив великий футбол. Але вже за рік фінансові труднощі змусили його прийняти пропозицію американського «Космоса». Відмовитись від трирічного контракту на 7 мільйонів доларів він не міг. До речі, батько Пеле, коли був футболістом, отримував платню 4,5 долара на тиждень. За три роки у Дондіньо набігло б близько 700 доларів. А от синові за такий самий термін запропонували суму в 10 тисяч разів більшу!

До речі, коли Пеле виступав у США, було стільки гравців, котры бажали помінятися з ним футболками, що «Космос» вирішив видавати кожному футболістові суперника по футболці.

А ще в Нью-Йорку бразилець вирішив підтягнути свою англійську в мовній школі для дорослих і зустрів там колишнього «бітла» Джона Леннона, який на той час також жив у США.

«Леннон вчив японську в тій же школі, що і я», — написав Пеле у своїх мемуарах, що вийшли 2007 року.

За визнанням Короля футболу, тоді ж Леннон розповів йому, що під час чемпіонату світу 1966 року, який проходив в Англії, «бітли» хотіли з ним познайомитись і прийшли до готелю, де мешкала бразильська збірна, але їх не пустили.

У футболці американського «Космоса»

10. Бразилець завжди був прихильником здорового способу життя: не палив і не пив спиртне. Навіть вино. «У дитинстві я мав неприємний досвід, — згадував Пеле. — Батько робив вино, а ми, пацани, йому допомагали: розливали з бочки у пляшки. Доступ до напою був вільний, і я набрався до чортиків. Як же мені було погано!..»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у родині Пеле трапилося горе.

Фото Getty Images, ФК «Сантос», ФК «Космос»

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