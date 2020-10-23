Коньяк «Таврия» попал в одну из самых дорогих частных коллекций мира

Производство Дома марочных коньяков «Таврия» в Новой Каховке посетил легендарный французский коллекционер алкогольных напитков Мишель-Жак Шассей (Michel-Jack Chasseuil), который также является автором книги «100 винтажных сокровищ: От лучшего погреба в мире». Коллекционеру 75 лет, он проживает на западе Франции и считается непревзойденным экспертом среди ценителей дорогих напитков.

Его коллекция считается одной из самых крупных и тщательно собранных на планете. Энотека французского коллекционера, которую он собирает уже полстолетия, насчитывает более 35 тысяч бутылок из 25 стран. Среди наиинтереснейших экземпляров, например, есть самая большая и «старая» винная находка, которой 235 лет.

В Новой Каховке Мишель-Жак Шассей пополнил свою коллекцию марочным коньяком «Империал», выдержанным 25 лет. Напиток производится Домом марочных коньяков «Таврия» в очень ограниченном количестве и обладает мягким, бархатистым вкусом с безупречными тонами фруктов, специй и шоколада.

«Посетив Таврию, я был приятно удивлен качеством коньяков», — комментирует приобретение Мишель-Жак Шассей.

По словам генерального директора ДМК «Таврия» Андрея Сердюка, внимание экспертов такого уровня к Новой Каховке говорит о том, что предприятие достойно войти в историю европейской винной и коньячной культуры.

«Это вдохновляет продолжать нашу работу», — прокомментировал событие Сердюк.

Дом марочных коньяков «Таврия» — одно из старейших коньячных предприятий Восточной Европы. Основан французско-швейцарскими колонистами в 1889 году. На предприятии выпускаются четыре линейки коньяков: «Таврия™», «Борисфен™», Jatone™ и ALeXX™.

Херсонская область — одна из самых экологически чистых зон Украины. Мощность ДМК «Таврия» — около 20 тысяч тонн переработки винограда за сезон. Коньяки «Таврии» выдерживаются в 6 500 дубовых бочек, исключительно по традиционной классической технологии производства коньяков с перегонкой в кубах шарантского типа. Экспортные рынки: Литва, Эстония, Израиль, Германия, Китай, Тайвань, Испания, всего — более 15 стран мира.

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