«Акции «Мотор Сичи» арестованы не из-за секретов. Судьи разрешили прямую трансляцию», — адвокат

Украина продолжает препятствовать законным акционерам «Мотор Сичи» распоряжаться своей собственностью. Суды может накрыть серия исков от акционеров компании. Состоявшееся в понедельник, 26 октября первое заседания, по ходатайству о снятии ареста с акций АО «Мотор Сич» продлилось около 5 минут. Дело в том, что скандальная история с арестом акций этого предприятия вызвала широкий резонанс, поэтому адвокаты, представляющие сегодня двух акционеров, просили судей разрешить онлай-трансляцию заседаний в сети Интернет. Судьи спросили мнение прокурора на этот счёт. Тот не возражал. Тогда все трое судей дали свое согласие (это было видно ещё до объявления вердикта — все трое согласно закивали головами). Затем судья Фрич заявила, что ходатайство принимается. Однако организацию онлайн-трансляции нужно технически подготовить. Поэтому заседание переносится на 11 ноября. За происходящим в зале журналисты наблюдали по видемонитору, расположенному в коридоре: из-за карантина в зале суда имеют права находиться только участники процесса.

После завершения заседания адвокаты акционеров дали комментарий журналистам.

«Если бы аресты на акции „Мотор Сичи“ были наложены ради защиты технических секретов, то суд проводился бы в закрытом режиме, — прокомментировал адвокат Тарас Кислый. — Но как вы слышали, не только судьи, но и прокурор не возражали против онлайн-трансляции».

Адвокат напомнил, что уголовное дело, в связи с которым наложили уже четыре (!) ареста на одни и те же акции, было открыто больше трёх лет назад.

«За это время никому не предъявлены обвинения. Это значит, что дело не имеет перспективы, оно никогда не будет передано в суд,— заявил адвокат Александр Максименко. — Думаю, что история с арестом акций „Мотор Сич“ — это политические игры некоторых государственных чиновников, приведшие к тому, что экономические показатели предприятия все более ухудшаются, квалифицированные специалисты вынуждены увольняться. Нарушены права акционеров, которые приобрели акции в строгом соответствии с законом. Сейчас нет возможности созвать совет акционеров, назначить новых эффективных менеджеров, добиться улучшения работы предприятия».

Адвокаты Александр Максименко (слева) и Тарас Кислый заявили, что арест акций «Мотор-Сичи» вызывает недоверие мирового бизнеса в надёжность инвестирования в украинскую экономику

Также адвокат, отметил, что онлайн-трансляции заседаний суда дадут возможность всем желающим увидеть, как наше государство заботится об инвесторах и как купленные законным путем акции могут оказаться под арестом на неопределенный срок, а также добавил, что акционеры компании, которых он с коллегами сегодня представлял, не единственные в списке, а это значит, что исков будет больше.

Адвокат Алексей Задоенко пообещал, что в ходе судебного процесса будут представлены дополнительные доказательства незаконности ареста акций «Мотор-Сичи»

Адвокат Алексей Задоенко заявил журналистам, что в ходе судебного процесса будут представлены дополнительные доказательства незаконности ареста акций «Мотор Сич».

Напомним, «ФАКТЫ» сообщали, что 21 октября в Шевченковском районном суде Киева начались сразу два процесса по ходатайствам о снятии арестов с акций АО «Мотор Сич». Интересен тот факт, что время начала обоих судебных процессов назначили с разницей в 5 минут: первый в 16:45, а второй в 16:50 и рассматривал их один и тот же судья. И он успел! Подробнее здесь.

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