«В ответ на оскорбления Жириновского я не буду резать голову», — Ксения Собчак

После истории с убийством во Франции учителя, которому отрезал голову фанатик, Ксения Собчак написала пост о свободе слова, поддержав французского президента Эммануэля Макрона и раскритиковав лидера Чечни Рамзана Кадырова. В ответ на нее вылились тонны негатива…

«Написала пост о свободе слова и вот результат. В комментариях все засрано какими-то нелепыми тезисами типа „а вас когда Жириновский оскорбил, вам каково было?“ (Ответ: неважно как мне было — голову я никому не отрезала и никуда не жаловалась. Оскорбление — признак невоспитанности оскорбляющего, не более того). В смс реальные угрозы мне и моей команде», — пишет Собчак в Instagram и публикует несколько скринов публикаций, оскорбляющих ее.

«Я очень не люблю любые обобщения. «Все евреи хитрые», а «мусульмане агрессивные» — все это неправда и не так. В любой религии есть люди занятые настоящим поиском духовности, а есть те, кто питают свое эго догмами ради вражды. Последних, увы, всегда больше, — продолжает Собчак. — Догмы, монополия на истину — общая темница человечества. И странная вещь: люди любят свои тюремные камеры. Это дает им чувство безопасности и ложное чувство «я знаю» лучше всех остальных.

Христианство под знаменами «любви и всепрощения» переубивало в крестовых походах и за время инквизиции миллионы людей. Коммунисты (тоже вполне себе религия) расстреливали под лозунгами братства и равенства, Сухартэ убил миллионы «коммунистов», а среди миллиона человек, убитых по приказу сумасшедшего диктатора Пол Пота, были все те, кто носил очки. Почему? Для него марксистская интерпретация истории была абсолютной истиной, и, согласно его версии, обладатели очков принадлежали к образованному классу, буржуазии, эксплуататорам крестьян. И так — до бесконечности. И вся эта резня во все времена оправдывалась какой-нибудь единственной «Истиной».

Меня не обижают ваши оскорбления и карикатуры. И оскорбления Жириновского тоже. Я могу протестовать, отвечать, уходить — но не резать голову в ответ на слова. За слова убивать нельзя. За мысли и идеи тоже. Чужие обычаи ты обязан уважать на чужой территории. Когда я ездила брать интервью к Кадырову в Чечню, то одевала платок на голову, хотя мне это и было странно. Но если в этой части России принято так, я подчиняюсь. И в монастырь расследовать дела избитых детей я иду в длинной юбке и в платке. Но если вы выезжаете из периметра ваших правил во Францию, то уважайте европейскую культуру, в которой слова могут быть любыми, если это конечно не призывы к экстремизму, а вот действия-нет. Не нравится эта культура? Не живите в ней…

Не учитесь во французских школах и не читайте газет. И ровно также мне не нравится, когда шутки про черных или евреев приравниваются к оскорблениям. Шутить можно над всем. Карикатуру можно делать любую. Другое дело что она может быть неудачной, безвкусной или оскорбительной. Что тогда делать? Мудрый человек пройдет мимо брезгливо пожав плечами. Дурак-полезет в драку".

Фото Ксении Собчак из соцсетей.

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