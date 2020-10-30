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«Кашка-размазня. Удивило не то, что такая музыка существует, а то, что это модно», — Макаревич

15:18 30 октября 2020
Макаревич
Инф. «ФАКТОВ»

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал современную музыку «гармонией, упрощенной до двух аккордов», которую ничего не стоит делать, но нужны усилия, чтобы слушать

«Вообще я не слушаю модную музыку. Но вот я в отеле, и она периодически звучит из разных отверстий.

Она очень узнаваема: берется шлягер 20−30-летней давности, гармония упрощается до двух аккордов, мелодия мяукается безголосо и, главное, неэмоционально, и все изделие погружается в бездонную реверберацию.

Бесполая пресная кашка-размазня. В данном случае удивило не то, что такое вообще существует (да ради бога), а то, что это, видимо, модно. Делать такую музыку ничего не стоит. Слушать — уже усилие", — написал певец в Facebook.


Ранее Макаревич рассказал о спектакле «Горбачев», в котором Евгений Миронов и Чулпан Хаматова так играют, что невозможно оторваться от сцены, и выразил сожаление, что в свое время не состоялся суд над КПСС.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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