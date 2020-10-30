У Зеленского назвали три пути выхода из кризиса, вызванного решением КС

В президентской партии «Слуга народа» предложили три способа выйти из кризисной ситуации с Конституционным судом. Нестандартные решения понадобились после того, как КСУ фактически свернул антикоррупционную реформу, а заодно еще и поставил под удар евроинтеграцию. Президент предложил полностью распустить КСУ и даже подготовил соответствующий законопроект, но главе государства указали, что это путь к анархии.

Политсила Зеленского предлагает судьям Конституционного суда три варианта. В первом сценарии судьи добровольно уходят в отставку. Второй вариант предполагает, что судьбу судей решит улица. Есть и третий путь: Верховная Рада голосует за президентский законопроект и «перезапускает» КСУ.

«Первый путь является нереалистичным, учитывая поведение судей в течение этой недели. Второй путь создает дополнительные угрозы для государственности. Поэтому третий путь выхода из кризиса остается безальтернативным», — считают в партии Зеленского.

Напомним, политолог Богдан Петренко в интервью «ФАКТАМ» признал, что ситуацией с КСУ Украину «загнали в угол». Создается опасный прецедент, когда непонравившееся решение КСУ могут отменить или бесконечно «обновлять» состав суда.

Фото ccu.gov.ua

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