Данилов увидел "руку Москвы" в скандальном решении КС

К скандальному решению Конституционного суда относительно декларирования причастна Российская Федерация.

Такое заявление сделал во время эфира программы «Свобода слова Савика Шустера» секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов, пишет РБК Украина.

Данным решением судьи, по мнению Данилова, целенаправленно занимаются расшатыванием государственного строя Украины.

«Мы отслеживаем четкие действия группы лиц, которые направлены на уничтожение украинской государственности… Более того, в том, что в этом принимала участие страна-агрессор — у меня нет сомнений», — заявил он.

Также Данилов высказал мнение о том, что Конституционный суд не должен принимать решения относительно соответствия Конституции Украины законов, регулирующих подотчетность самих судей КСУ.

«Те решения, которые принимает Конституционный суд относительно самого себя, не могут быть обоснованы юридически. Не могут они сами себе отменять заполнение деклараций, отчеты перед обществом. Они не могут это делать. Это политически недопустимые вещи. И тогда они вообще, скажем так, выше Бога», — сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что его удивляет синхронность определенных событий, которые сегодня происходят в обществе. Он также подчеркнул, что ситуация с Конституционным судом в целом очень сложная.

«Мы на это обращаем внимание, что некоторые решения КС, на наш взгляд, могут выходить, прежде всего, за их полномочия. Потому что не могут судьи сами себе делать определенные преференции», — сказал он.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и «За майбутнє» о признание неконституционной статьи об уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и отменил ее. Также суд заблокировал работу НАПК и системы электронного декларирования.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда. В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в президентской партии «Слуга народа» предложили три способа выйти из кризисной ситуации с Конституционным судом. В первом сценарии судьи добровольно уходят в отставку. Второй вариант предполагает, что судьбу судей решит улица. Есть и третий путь: Верховная Рада голосует за президентский законопроект и «перезапускает» КСУ.

Фото: pravda.com.ua

194

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter