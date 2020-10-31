"Ночью встаю — а она светится": жительница Ивано-Франковска купила в супермаркете странную курицу

Жительница Ивано-Франковска была поражена, когда увидела, какую курицу ей «посчастливилось» купить в супермаркете. Мясо, оставленное в холодильнике на ночь, спустя несколько часов стало издавать голубое свечение. По словам Елены Заславской, выкидывая мясо, она заметила, что и жир, оставшийся на пальцах, тоже светится.

Светящаяся курица многих заставила вспомнить о собаке Баскервилей и приближающемся Хэллоуине.

Как отметили комментаторы, у свечения мяса может быть вполне научное объяснение — на поверхность продукта попали фотобактерии из числа тех, что встречаются в промышленных морозильных камерах. Известно 16 представителей рода Photobacterium, они размножаются во влажной среде, в том числе могут попасть на рыбу, мясо и другие замороженные продукты. Хорошая новость в том, что эти бактерии не приводят к появлению ядовитых соединений, то есть мясо может считаться пригодным к употреблению.

«Мясо с фосфоресценцией пригодно для потребления, поскольку не установлено образования токсинов», — отмечают комментаторы.

Кроме того, светиться могут следы фосфатсодержащих растворов, которыми обрабатывали мясо.

«В торговых сетях довольно часто для увеличения срока хранения используются смеси фосфатов. Они включают соли фосфорных кислот. Действительно, они могут светиться. И если это яркое свечение, значит, мясо обработали неправильным составом фосфатов», — отмечают в соцсетях.

Фото Olena Zaslavska/Facebook

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