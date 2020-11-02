Близнецы могут спокойно наслаждаться жизнью, а Льву предстоит много работы: гороскоп на неделю

ОВЕН. Старайтесь избегать рискованных предприятий, также не стоит принимать участие в массовых мероприятиях. Приложите усилия для укрепления личных отношений. Одиноким Овнам звезды советуют повнимательнее присмотреться к своему окружению.

ТЕЛЕЦ. Большую часть предстоящего периода придется посвятить делам на службе. Не исключены какие-то непредвиденные ситуации, которые потребуют от вас максимальной концентрации сил и внимания.

БЛИЗНЕЦЫ. Время, когда можно спокойно плыть по течению, не ставя себя в жесткие рамки. Наслаждайтесь жизнью и ловите приятные моменты. Выходные, скорее всего, придется посвятить решению бытовых проблем.

РАК. Неплохой период для решения финансовых вопросов, однако избегайте участия в азартных играх и лотереях. Возможно получение заманчивого делового предложения. На амурном фронте велика вероятность судьбоносной встречи.

ЛЕВ. Предстоит немало работы, ваша деятельность наконец-то начнет приносить плоды. Тщательно продумайте свой график и найдите в нем место для отдыха, если не хотите иметь проблем со здоровьем.

ДЕВА. Неделя больше подходит для командной работы — так быстрее сумеете достичь желаемых результатов. Сейчас наступает удобное время для пересмотра личных отношений, не бойтесь разрывать связи, которые вас тяготят.

ВЕСЫ. Предстоит непростой период. Старайтесь не выплескивать эмоции и держите в секрете свои планы. Также особого внимания потребуют и денежные вопросы. Выходные проведите с семьей, общение с близкими поможет восстановить душевное равновесие.

СКОРПИОН. Это время подходит для подведения итогов и пересмотра планов на будущее. Вероятны денежные поступления. В личной жизни не исключены приятные неожиданности.

СТРЕЛЕЦ. На службе все должно быть спокойно и стабильно, а вот на личном фронте могут разгореться серьезные страсти. Сохраняйте хладнокровие и ум при принятии судьбоносных решений и не разбрасывайтесь деньгами.

КОЗЕРОГ. Для вас сейчас важно сосредоточить свое внимание на улучшении финансового благополучия. Также неплохо было бы заняться своим здоровьем и пройти обследование. Субботу и воскресенье посвятите наведению порядка в доме, избавьтесь от всего ненужного.

ВОДОЛЕЙ. Период благоприятен не только для построения планов, но и для воплощения их в жизнь. Действуйте не спеша, тщательно продумывайте каждый свой шаг — тогда все у вас получится.

РЫБЫ. Рабочие будни будут отнимать немало сил и нервов, времени на личные дела практически не будет. Такой напряженный ритм может негативно сказаться на вашем здоровье. Постарайтесь выходные дни посвятить полноценному отдыху.

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