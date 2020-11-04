«В Украине не хватает медицинского кислорода»

Предприниматель и блогер Алексей Давиденко возмущен тем, что украинские власти, понимая, как стремительно может расти количество заболевших коронавирусом, за 8 месяцев пандемии не обеспечили больницы необходимым количеством медицинского кислорода и не попытались модернизировать существующую систему его доставки

«В стране не хватает медицинского кислорода. Точнее. Не самого кислорода, а емкостей, куда нужно его заправлять, чтобы доставлять в больницы.

Все емкости, которые можно, уже используют, но этого не хватает. А больше взять негде.

Все как обычно. В Украине баллоны не производят. В продаже их нет.

Во всем цивилизованном мире, уже давно ушли от такого архаизма, как обеспечение больницы кислородом при помощи привоза и замены баллонов.

Там, прямо на территориях больниц ставят кислородные станции, которые этот кислород на месте вырабатывают и подают к койкам.

Современные системы — это станции, которые получают кислород из воздуха, плюс к этому — это целая система разводки кислорода по всему учреждению, включая специальные компрессоры для ИВЛ!

У нас же, даже в Киеве, абсолютное большинство больниц получает кислород от поставщиков — в баллонах.

Баллоны с кислородом возят в больницы, как бутыли с водой в офисы.

Почему?!

Потому что 25 лет всем было по@уй.

Деньги на установку автономных кислородных станций не выделялись, а поставки кислорода в баллонах всегда были локальным бизнесом администрации больниц.

На этой неделе в Кабмине вдруг поняли, что в больницах не хватает кислорода, потому что в стране нет емкостей.

Но ведь проблема с кислородом — это известная проблема неподготовленности лечебных учреждений к резкому увеличению потребности в кислороде!

Стоит больница, где вся система обеспечения кислородом создавалась еще при СССР (а это большинство наших больниц). Она позволяет обеспечить кислородом, в основном, только отделения реанимации и операционные. А это небольшое количество коек!

А сейчас при коронавирусе — это количество коек, которым нужен кислород увеличилось в 10 раз!!!

Вот вы обыватель. Скажите, способна ли старая система обеспечения кислородом это выдержать? Конечно нет! А если еще к этой системе подключить современные дыхательные аппараты?

Поэтому проблема в модернизации всей системы обеспечения кислородом наших больниц была абсолютно очевидна всем причастным еще в марте.

Тогда скажите, что, сука, мешало?

Теперь же они обрывают все телефоны в поисках емкостей !!! для хранения и транспортировки кислорода. Но их нет.

Аналогия простая: в маленьком офисе обычно пьют воду, которую доставляют в бутылях. В большой же офис выгоднее ставить фильтр на месте.

Так вот — бутыли закончились и взять их негде, а фильтр не поставили.

Представьте: вы хозяин коворкинга, где пьют воду в бутылях. У вас всегда было 10 бутылей на 50 человек.

8 месяцев назад вам сказали, что в ноябре будет пи@ец и количество людей в офисе, пьющих вод, может увеличиться в 10 раз.

А вы так и не поставили питьевой фильтр на кран и не купили новые бутыли.



Март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь — неужели вам этого было мало, чтобы закупить кислородные баллоны?! Не ИВЛ. Не КТ. Обыкновенные баллоны.

Неужели вам тупорылым из МОЗ и Кабмина было непонятно 8 месяцев назад, что при увеличении количества COVID-больных нужно будет больше коек и больше кислорода, а значит больше емкостей для его хранения и транспортировки?!

За 8 месяцев можно было легко по всей стране в опорных больницах поставить новые автономные кислородные станции, сделать разводку и обеспечить бесперебойным медицинским кислородом пациентов не только на период коронавируса, но и на десятилетия вперед.

Вместо этого Вы, суки, ищите и не можете найти в ноябре обыкновенные металлические баллоны.

Вас не увольнять надо — вас судить надо", — написал в Facebook Алексей Давиденко.

Напомним, в Украине установлен очередной антирекорд — более 8,8 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. Глава Минздрава Максим Степанов признает, что страна «близка к катастрофе».

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