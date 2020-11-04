"Немного мягковат": у Зеленского объяснили увольнение Трофимова

Сергей Трофимов лишился должности первого заместителя руководителя Офиса президента, поскольку он «несколько мягковат для того, чтобы жестко модерировать региональные истории».

Об этом в комментарии «Украинской правде» заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, отметивший, что причины увольнения «очевидны».

«Здесь нет никакой скрытой интриги. Потому что у нас накопились определенные недоработки в региональной модерации, часть из которых негативно сказалась на коммуникациях Офиса президента и местных органов власти», — заявил Подоляк.

Вместе с тем он признал, что «региональные элиты иногда слишком свободно трактуют ключевые принципы разделения властей и позволяют себе чрезмерную негативизацию отдельных государственных инициатив», однако в этом вина не только Сергея Трофимова, но и следствие «не до конца отработанных пакетов так называемых «децентрализационных законов».

Что же касается деятельности Сергея Трофимова, который стал внештатным советником президента Владимира Зеленского, то зона его ответственности «сейчас окончательно определяется».

Напомним, что еще до местных выборов Михаил Подоляк, комментируя слухи о возможном увольнении Трофимова, заявлял, что это будут решать сам Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак.

Фото с сайта президента Украины.

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