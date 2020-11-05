Налог за свои квартиры и дома украинцы будут платить по-новому: что важно знать

Не секрет, что зачастую единственным ценным имуществом большинства украинцев является квартира, дом или их часть. Но, несмотря на то, что это имущество является жизненно необходимым для людей, государство стремится получать налог за владение недвижимостью. Стоит признать, что из-за особенностей законодательства, налог на недвижимость обязаны платить далеко не все граждане. А учитывая необязательность исполнения украинских законов, даже обладатели шикарных апартаментов и особняков нередко игнорируют уплату налога за свою роскошную недвижимость. Однако вскоре ситуация может кардинально измениться. Народные депутаты всерьез взялись за реорганизацию системы налогообложения недвижимого имущества. И не исключено, что эти новшества многих украинцев не обрадуют.

«Платить налог будут те, чей дом или квартира стоят выше пороговой суммы»

Как заявил председатель комитета налоговой, таможенной и финансовой политики Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев, готовится к рассмотрению законопроект, согласно которому налог на недвижимость будут взимать с учетом не метража, как сейчас, а стоимости жилья. В результате те, кто живет в центральных районах городов, будут вынуждены платить больший налог.

«Например, если у вас трехэтажный дом в пригороде Киева, а мне от бабушки остался дом такого же метража в плохом месте, то мы платим одинаковый налог, а это неправильно, — считает — Даниил Гетманцев. — У нас есть база оценки недвижимости, мы дали время подготовить такую базу. И в дальнейшем будут взимать налог, исходя из стоимости жилья. Платить налог станут те, чей дом или квартира стоят выше пороговой суммы. Мы сейчас должны определить эту сумму, и она будет соответствовать потребностям и маленьких городов. Цифра есть, но я пока не хочу ее озвучивать и пугать людей».

Рассказать о том, как сегодня начисляется налог на недвижимость и к каким последствиям могут привести предлагаемые парламентариями законодательные изменения, «ФАКТАМ» рассказала адвокат АО «Мисечко и партнеры» Татьяна Быбка.

— Каким образом сейчас рассчитывается налог на недвижимость? Отличается ли он в разных населенных пунктах?

- Порядок уплаты налога на имущество как физических, так и юридических лиц, а также нерезидентов урегулирован положениями Налогового кодекса Украины. Так, ст. 266 НК Украины определяет, каким образом начисляется и уплачивается налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Налогообложению подлежат объекты жилой и нежилой недвижимости, в том числе их доля. При этом для расчета суммы налога, подлежащего уплате, берется общая площадь объектов, находящихся в собственности, независимо от того, являетесь ли вы единственным владельцем объекта или обладаете только его частью.

Что касается ставок налога, то они устанавливаются по решению сельского, поселкового, городского совета или совета объединенных территориальных общин, созданных в соответствии с законом и перспективным планом формирования территорий общин, в зависимости от местоположения (зональности) и типов таких объектов недвижимости в размере, не превышающем 1,5% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, за 1 квадратный метр базы налогообложения. То есть в каждом регионе ставка налога своя, но не более 1,5% минимальной зарплаты.

В то же время законодателем предусмотрены льготы по уплате налога на недвижимое имущество. Так общая площадь объекта или объектов подлежащих налогообложению уменьшается:

для квартиры или квартир, независимо от их количества, — на 60 квадратных метров;

для жилого дома или домов, независимо от их количества, — на 120 квадратных метров;

для различных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (в случае одновременного нахождения в собственности налогоплательщика квартиры и жилого дома, в том числе их частей), — на 180 квадратных метров.

Однако существуют и исключения, когда льгота не применяется, а именно: если площадь объекта или объектов превышает пятикратный размер необлагаемой налогом площади, (60 квадратных метров для квартиры и 120 квадратных метров для дома) и когда недвижимость используются их владельцами с целью получения доходов, то есть сдаются в аренду, лизинг, ссуду, используемых в предпринимательской деятельности).

Кроме того, следует помнить, что налог на имущество для физических лиц рассчитывается органами фискальной службы по месту налогового адреса, то есть месту регистрации собственника такой недвижимости, а юридические лица рассчитывают сумму налога самостоятельно и подают органу фискальной службы декларацию установленной формы. При этом налоговое обязательство по налогу на недвижимость уплачивается:

физическими лицами — в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения, которое направляется до 1 июля года, следующего за отчетным, то есть то есть за 2020 год до 01.07.2021 года;

года; юридическими лицами — авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

«В случае неуплаты налога на недвижимость собственник имущества привлекается к финансовой ответственности в виде штрафа»

— Все ли владельцы недвижимости, обязанные по закону платить налог, это делают?

- Конечно, на практике бывают случаи, когда по тем или иным причинам, при наличии налоговых обязательств, лица могут не платить налог на недвижимость. Например, когда сведения об объекте недвижимого имущества отсутствуют в Государственном реестре прав на недвижимое имущество или когда от органа фискальной службы не поступало налогового уведомления-решения и тому подобное.

В то же время, хотя законодательством и определено, что физические лица освобождаются от ответственности за несвоевременную уплату налогового обязательства в случае если фискальный орган не направил, точнее даже не вручил налоговое уведомление-решение в установленные сроки, однако не стоит забывать, что право начисления такого налога сохраняется на протяжении трех лет после завершения отчетного периода. То есть может сложиться такая ситуация, когда в текущем году поступит требование по уплате налога за предыдущие годы.

Кроме того, нередки случаи, когда собственник имущества не согласен с суммой начисленного налога. В такой ситуации налогоплательщики имеют право обратиться с письменным заявлением в фискальные органы для проведения сверки данных и, в случае выявления расхождений между имеющимися в налоговой сведений и информации, документально подтвержденной владельцем, производится перерасчет сумм, подлежащих уплате.

Также при исследовании Единого государственного реестра судебных решений можно увидеть значительное количество споров между собственниками и налоговыми органами. Такие споры инициируются как владельцами объектов недвижимости, в связи с несогласием с налоговым уведомлением-решением, так и фискальными органами, в случае невыполнения плательщиками своих налоговых обязательств.

— Кто и как сейчас контролирует уплату налога на недвижимость? Применяются ли санкции и какие к неплательщикам налога на недвижимость?

- Что касается физических лиц, то расчет суммы долгового обязательства и контроль за его уплатой осуществляется территориальными органами фискальной службы по месту регистрации собственника имущества. После расчета суммы налога физическому лицу направляется налоговое уведомление-решение об уплате суммы налога по форме «Ф», а также платежные реквизиты органа местного самоуправления по местонахождению каждого из объектов жилой или нежилой недвижимости.

В то же время, юридические лица самостоятельно рассчитывают сумму налога по состоянию на 1 января отчетного года и не позднее 20 февраля этого же года подают фискальным органам по местонахождению недвижимости декларацию по установленной форме с разбивкой годовой суммы равными долями поквартально.

Такая доля от суммы налога должна быть уплачена 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Например, до 30 апреля по 1 кварталу. При этом, как и для физических лиц, уплата налога производится по месту нахождения каждого из объектов недвижимости и зачисляется в соответствующий бюджет.

Обычно в случае невыполнения налоговых обязательств по уплате налога на недвижимость собственник имущества привлекается к финансовой ответственности в виде штрафа. Размер штрафных санкций составляет 10% от погашенной суммы налогового долга при задержке до 30 календарных дней включительно, следующих за последним днем срока уплаты суммы денежного обязательства, и 20% - при задержке более 30 календарных дней.

«Для расчета налога на недвижимость предлагают ввести массовую оценку имущества»

— Как будет рассчитываться налог, зависящий не от метража, а от стоимости жилья? Кто будет определять эту стоимость и по каким критериям, ведь она постоянно меняется в зависимости от ситуации на рынке?

- Хотелось бы отметить, что на данный момент предложенные изменения не оформлены и не внесении в Верховную Раду как проект закона, поэтому вариант предлагаемых нововведений можно оценить лишь частично.

Так, предложено в качестве базы налогообложения использовать оценочную стоимость объекта жилой или нежилой недвижимости, в том числе его доли, определенную по состоянию на первое число базового налогового (отчетного) периода (года) субъектом оценочной деятельности по результатам проведенной оценки. Напомню, порядок оценки имущества регулируется Законом Украины «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине».

При этом ставка налога для недвижимости будет применяться в размере, не превышающем 0,2% для жилой недвижимости и 0,3% для нежилой недвижимости базы налогообложения за 1 квадратный метр недвижимости. Определение ставки налога регионе остается за местными органами власти. В то же время льготами смогут пользоваться только определенная категория граждан. Это пенсионеры, лица с инвалидностью, ветераны войны и труда, малолетние, несовершеннолетние или недееспособные лица. Таким образом, независимо от площади недвижимости и ее стоимости, налог будут платить почти все, если местные органы не установят льготы по налогу в виде уменьшения размера ставки налога или введения режима освобождения от него.

Если говорить о процедуре оценки, то она должна происходить якобы согласно Закону Украины «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине». Если рассматривать в контексте предложенных изменений в ст. 266 Налогового кодекса Украины, то никаких уточнений относительно процедуры и субъектов проведения оценки нет.

Однако в открытом доступе можно ознакомиться с таблицей предложенных изменений в Налоговый кодекс, которая также содержит возможные нововведения в Закон Украины «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине». В частности, предлагается внедрить такой вид оценки имущества как массовая оценка, под которой понимается процесс определения оценочной стоимости для группы объектов недвижимого имущества и результаты которой используются для налогообложения. Такая оценка может проводиться в отношении объектов жилой или нежилой недвижимости, в том числе их частей, расположенных в пределах населенных пунктов, один раз в 5 лет, а расположенных за пределами населенных пунктов — один раз в 10 лет.

Перечень субъектов оценочной деятельности, которые будут проводить массовую оценку имущества будет определяться Фондом государственного имущества Украины и утверждаться Кабинетом Министров Украины.

Следовательно, можно предположить, что для начисления налога на недвижимость не планируется проведение оценки ежегодно для каждого объекта отдельно, а для расчетов будут использоваться данные по результатам массовой оценки имущества. Однако по какой методике и каким образом будет проводиться такая оценка пока говорить сложно.

— Не создаст ли новая методика почву для коррупции и злоупотреблений при определении стоимости недвижимости для налогообложения?

- Если говорить о коррупционных рисках в контексте предлагаемых изменений по массовой оценки имущества, то они могут быть. Учитывая важность заказа на проведение массовой оценки и возможность финансирования работ по оценке за счет средств государственного и местных бюджетов, конечно, субъекты оценочной деятельности будут иметь желание принять в этом участие и попасть в перечень, который будет определяться Фондом госимущества и утверждаться Кабмином. Поскольку, критерии отбора пока не разработаны и не утверждены, пока невозможно определить, будет ли присутствовать коррупционная составляющая в процессе отбора субъектов оценочной деятельности, — подытожила Татьяна Быбка

Стоит напомнить, что в парламенте также готовится законопроект по изменению налогообложения новостроек, что неминуемо отразится на стоимости нового жилья. В частности, речь идет о том, чтобы убрать возможность не платить налог на прибыль и НДС с фондов совместного инвестирования.

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