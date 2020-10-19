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В Киеве за две недели захватили более 35 объектов недвижимости, — адвокат

15:42 19 октября 2020
Дом
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Об очередном методе незаконного завладения недвижимостью в Киеве написала адвокат, соучредитель Общественного люстрационного комитета Татьяна Козаченко в блоге для Цензор.net.

«По данным госреестра, только в течение последних двух недель нотариус во внесудебном порядке взыскал в интересах группы Андрея Волкова (глава ОО ФК „ИнвестоХиллсВеста“. — Авт.) больше 35 объектов недвижимости. Например, здание по ул. Ивана Мазепы, 10 В и Г, площадью 1468,50 кв. м, а также здание по ул. Кирилловской, 69 В, площадью 5760,7 кв. м», — пишет адвокат.

По словам Татьяны Козаченко, в сферу интересов Волкова преимущественно входит недвижимость, которая ранее была в ипотеке или имела других собственников.

Адвокат описала схему, по которой происходит захват: «Рейдеры получают право представлять интересы предыдущего собственника или ипотекодержателя. Далее подают нотариусу неправдивое заявление о потере оригиналов документов и заказывают дубликаты договоров права собственности или ипотеки. Эти дубликаты передаются „черному“ регистратору для внесения изменений в госреестр».

После возобновления записи об ипотеке в реестре, пишет адвокат Козаченко, нотариус осуществляет взыскание несуществующего долга за счет стоимости недвижимости на имя рейдера.

«Вуаля, теперь рейдер становится новым собственником вашей недвижимости вместо вас», — пояснила Татьяна Козаченко.

По ее словам, далее объект «отбеливают»: переоформляют право собственности на следующего «собственника» и захватывают физически при помощи соответствующих фирм.

По мнению Татьяны Козаченко, Минюст, правоохранительные и контролирующие органы финансового рынка якобы смотрят на подобные схемы Волкова «сквозь пальцы».

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